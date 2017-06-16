ЦБ советуется с Генпрокуратурой о нарушениях переходной кампании 2016 года

Статья опубликована в № 4343 от 16.06.2017 под заголовком: Прокуроры переведут накопления

Прокурорам предстоит определить наказание для фондов, которые мошенничали с переводом пенсионных накоплений Александра Астахова / Ведомости

Центробанк отправил письмо в Генпрокуратуру с просьбой разъяснить, по какому законодательству – уголовному или административному – могут оцениваться неправомерные действия в рамках переходной кампании 2016 г., рассказали «Ведомостям» сотрудники двух частных пенсионных фондов (НПФ). Содержание письма сотрудники регулятора раскрыли участникам совещания (прошло 9 июня), на котором ЦБ обсуждал итоги кампании, утверждают двое присутствовавших на нем и владелец крупного фонда, узнавший о встрече от своих подчиненных.