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Статья опубликована в № 4343 от 16.06.2017 под заголовком: Прокуроры переведут накопления

ЦБ советуется с Генпрокуратурой о нарушениях переходной кампании 2016 года

Регулятор пытается понять, какое наказание грозит фондам-нарушителям

Центробанк отправил письмо в Генпрокуратуру с просьбой разъяснить, по какому законодательству – уголовному или административному – могут оцениваться неправомерные действия в рамках переходной кампании 2016 г., рассказали «Ведомостям» сотрудники двух частных пенсионных фондов (НПФ). Содержание письма сотрудники регулятора раскрыли участникам совещания (прошло 9 июня), на котором ЦБ обсуждал итоги кампании, утверждают двое присутствовавших на нем и владелец крупного фонда, узнавший о встрече от своих подчиненных.

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