Рынки
Статья опубликована в № 4361 от 12.07.2017 под заголовком: Медведи прошлись по магазинам

Ритейлеры США массово закрывают магазины, и на этом решили заработать инвестфонды

ProShares запускает три фонда, которые будут делать ставку на проблемы в ритейле

ProShares, биржевые фонды (ETF) которой управляют $27 млрд, открывает три фонда, которые будут зарабатывать на бедах розничных сетей. На днях ProShares направила Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) проспект с описанием фондов – он опубликован на ее сайте.

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