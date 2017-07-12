ProShares запускает три фонда, которые будут делать ставку на проблемы в ритейле

Статья опубликована в № 4361 от 12.07.2017 под заголовком: Медведи прошлись по магазинам

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Ритейлеры США массово закрывают магазины, и на этом решили заработать инвестфонды Stephan Savoia / AP

ProShares, биржевые фонды (ETF) которой управляют $27 млрд, открывает три фонда, которые будут зарабатывать на бедах розничных сетей. На днях ProShares направила Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) проспект с описанием фондов – он опубликован на ее сайте.