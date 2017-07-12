Закон об отмывании денег больше не будет регулировать деятельность НПФ Е. Разумный / Ведомости

Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма» больше не будет распространяться на деятельность НПФ по обязательному пенсионному страхованию (ОПС). Об этом сообщил президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Константин Угрюмов, передает «Интерфакс».

Ранее Угрюмов рассказывал, что главной проблемой, с которой сталкиваются фонды при применении антиотмывочного законодательства, являются сроки идентификации – обновление информации о клиентах фонд проводит не реже чем раз в три года, а при возникновении сомнений в достоверности данных НПФ проверяет и обновляет их в течение семи рабочих дней. В случае частичного обновления данных клиента – смена паспорта или адреса места жительства – сроки обновления данных непонятны. Кроме того, фонды сталкиваются с пробелами в описании требований для идентификации клиентов: по списку документов, формату и способам их заверения.

«При очень серьезной поддержке Центрального банка нам удалось убедить Росфинмониторинг поддержать изменения в 115-ФЗ, которые выведут деятельность по обязательному пенсионному страхованию из-под этого закона», – цитирует Угрюмова Интерфакс. По его словам, это приведет к серьезному снижению административной нагрузки на НПФ.

Высокую нагрузку НПФ по идентификации граждан, которые перевели свои накопления в частные фонды, подтвердил и директор департамента коллективных инвестиций и доверительного управления Центробанка Филипп Габуния. По его оценке, не всегда очевидно, что эта нагрузка дает, так как информация в НПФ приходит из Пенсионного фонда России. «Даже технически не очень понятно, как можно использовать этот инструмент (пенсионные накопления - прим. Интерфакс) для отмывания денег», – объяснил Габуния (цитата по «Интерфаксу»).