Статья опубликована в № 4366 от 19.07.2017 под заголовком: Врачи-вредители из Татфондбанка
Татфондбанк увеличил дыру в капитале банка «Советский» в 5 раз до 35 млрд рублей
Санация только усугубила ситуацию в банке
- Дарья Борисяк,
- Анна Холявко
- / Ведомости
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Банк «Советский» будто и не санировали
Максим Блинов / РИА Новости
В санируемом банке «Советский» дыра разрослась с 7,5 млрд до 35 млрд руб. после краха материнского Татфондбанка, рассказал «Ведомостям» банкир, занимающийся санацией, и подтвердил человек, близкий к ЦБ. По словам одного из них, это связано с тем, что около 28 млрд руб. активов «Советского» приходилось на Татфондбанк и после того, как ЦБ отозвал у него лицензию, эти деньги стали фактически невозвратными и активы требуют 100%-ного резервирования.
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