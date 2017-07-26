В Крыму не купить ОСАГО – там не осталось страховщиков

Представитель ЦБ признал определенные трудности в приобретении полисов в офисах страховщиков в Крыму Д. Абрамов / Ведомости

Центробанк предложил Российскому союзу автостраховщиков (РСА) включить Крым в систему единого агента продаж полисов ОСАГО, сообщил «Интерфакс» и подтвердил «Ведомостям» представитель РСА. По его словам, предложение рассмотрят на заседании президиума РСА в среду, 26 июля.

Представитель ЦБ признал определенные трудности в приобретении полисов в офисах страховщиков в Крыму – наблюдаются очереди, отсутствуют бумажные бланки. Для Крыма установлен пониженный коэффициент по ОСАГО – 0,6, страховка в регионе в разы дешевле, чем в Москве, – из-за низких цен на полисы страховщики не хотят работать на полуострове, заявил ТАСС депутат Госдумы Дмитрий Белик.

К концу 2014 г. на рынок Крыма вышли «Росгосстрах», «Московия», МРСК, РСТК и «Северная казна», а позже – СК «Гайде», «Гелиос», «Югория», «Тинькофф страхование» и др. У МРСК, РСТК и «Северной казны» отозвали лицензии, а в «Московии» (в 2016 г. вошла в топ-20 по сборам премий в ОСАГО) с 20 июля 2017 г. работает временная администрация ЦБ, ее лицензия ОСАГО приостановлена на полгода. «Росгосстрах» (РГС) активно снижает долю в ОСАГО из-за больших убытков. На крымских сайтах и форумах постоянно встречаются жалобы на агента РГС – компанию «Гаргаза» (работает агентом РГС в Крыму, подтвердил один из сотрудников страховщика и сотрудник самого агента). Представитель РГС жалобы комментировать не стал, а сотрудница «Гаргазы» заверила, что полис купить можно. ОСАГО в Крыму продают «Югория» и «Гайде», уверяют сотрудники их колл-центров: первая – через сайт, у второй есть офисы. Сотрудник «Гайде» указал, что полис в офисе купить можно.

Возможно, проблемы с полисами появились из-за приостановки лицензии у страховой компании «Московия», которая присутствовала в этом регионе и имела разветвленную сеть продаж, считает заместитель гендиректора «РЕСО-гарантии» Игорь Иванов.

ОСАГО только в интернете 32000 столько электронных полисов ОСАГО с начала 2017 г. купили крымчане и жители Севастополя, следует из материалов РСА

Страховщики действительно неохотно работают в Крыму, так как, во-первых, ОСАГО приносит убытки компаниям по всей стране, говорит управляющий директор НРА Павел Самиев. Во-вторых, непредсказуема убыточность автогражданки отдельно в Крыму. К этому добавляются опасения по поводу санкций со стороны Запада, добавляет он. «В связи с этим, вероятно, и возникло предложение по единому агенту как способ снять проблему с рисками и прямым присутствием. Но это не решает вопрос с непредсказуемой убыточностью», – рассуждает Самиев.

Система единого агента заработала в середине 2016 г. в 16 регионах: она перенаправляет клиента, который по техническим причинам не смог купить полис на сайте одного страховщика, на страницу другого. Она перераспределяет убытки и клиентов между страховщиками. Однако страховщики сетуют, что часто таким образом крупные компании избавляются от убыточных клиентов. Мера заявлялась как временная и вынужденная из-за высокой убыточности ОСАГО в ряде регионов. Однако срок ее работы уже подлили на полгода – до 2018 г. Отношение выплат к премиям в ОСАГО в I квартале 2017 г. составило 122%, уточняет представитель РСА, но есть регионы, где показатель превышает 250%. РСА также обсудит активизацию агентских продаж в Крыму, сообщает представитель ЦБ.