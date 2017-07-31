Основной владелец «Банкирского дома» объявлен в федеральный розыск

Владелец «Банкирского дома» Евгений Лыков объявлен в федеральный розыск Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС

Следственный комитет России по Санкт-Петербургу объявил в федеральный розыск собственника АО АКБ «Банкирский дом» Евгения Лыкова, говорится в сообщении СК.

По версии следствия, Лыков, будучи собственником «Банкирского дома», похитил из банка более 600 млн руб., перечислив их на свои счета на основе фиктивных приходных кассовых ордеров: в них было написано, что Лыков внес наличные в кассу банка, хотя на самом деле они внесены не были.

Чтобы уменьшить образовавшийся кассовый разрыв, банк по указанию Лыкова банк оформил более тысячи фиктивных договоров о выдаче кредитов физлицам без их ведома, эти кредиты были отражены в отчетности, хотя по факту не выдавались, утверждает следствие. Теперь ряд вкладчиков «Банкирского дома» не могут получить свои вклады из-за встречных требований банка по фиктивным кредитным договорам, говорится в сообщении СК.

По факту хищения средств из «Банкирского дома» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет). В июле 2017 г. Лыков был вызван следственным комитетом для предъявления ему обвинения, но не пришел в назначенное время и не сообщил об уважительной причине неявки, в связи с чем объявлен в федеральный розыск.

Центробанк РФ лишил «Банкирский дом» лицензии в марте 2016 г. В кассе банка ЦБ выявил крупную недостачу наличных, в результате формирования резервов под фактически отсутствующие активы банк практически полностью утратил капитал, а также был вовлечен в проведение сомнительных операций, сообщал ЦБ.

«Банкирский дом» был зарегистрирован в 1994 г. в Санкт-Петербурге, где помимо головного офиса имел десять дополнительных офисов, также у банка был филиал в Москве и представительство в городе Котка (Финляндия). Евгений Лыков владел 85,2% акций банка через финскую компанию H-Markkinointi Oy и еще 5,08% акций напрямую. Согласно СПАРК, Евгений Лыков является руководителем H-Markkinointi Oy. Акционерами банка также были Иосиф Худыш (2,59%) и Георгий Одабашян (1,13%).