Статья опубликована в № 4379 от 07.08.2017 под заголовком: Бумеранг для «Траста»
Держатели нот «Траста» получили новый шанс вернуть деньги
Они пытаются обернуть решения суда в пользу банка против него самого
- Анна Еремина
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У держателей нот «Траста» появилась надежда вернуть потерянные вложения
Денис Абрамов / Ведомости
Держатели кредитных нот «Траста» подали против банка несколько исков в арбитражном суде, следует из картотеки. До этого они проиграли «Трасту» в Басманном суде, пытаясь вернуть деньги, вложенные в кредитные ноты банка.
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