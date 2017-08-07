Банки
Статья опубликована в № 4379 от 07.08.2017 под заголовком: Бумеранг для «Траста»

Держатели нот «Траста» получили новый шанс вернуть деньги

Они пытаются обернуть решения суда в пользу банка против него самого

Держатели кредитных нот «Траста» подали против банка несколько исков в арбитражном суде, следует из картотеки. До этого они проиграли «Трасту» в Басманном суде, пытаясь вернуть деньги, вложенные в кредитные ноты банка.

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