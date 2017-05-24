Статья опубликована в № 4327 от 24.05.2017 под заголовком: Верховный суд пошел по нотам
Держатели нот «Траста» не удержали победу
Верховный суд во вторник отменил решение, вынесенное в пользу одного из них
- Анна Еремина
- / Ведомости
Клиент «Траста» исходил из мнимости сделок
Д. Абрамов / Ведомости
Коллегия по гражданским делам Верховного суда во вторник отменила решение в пользу держателя кредитных нот банка «Траст» и отправила дело на новое рассмотрение в Басманный суд. Всего суд истребовал 10 дел, выигранных держателями нот банка «Траст», решения по которым были вынесены судами в регионах.
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