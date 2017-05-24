Держатели нот «Траста» не удержали победу

Верховный суд во вторник отменил решение, вынесенное в пользу одного из них

Статья опубликована в № 4327 от 24.05.2017 под заголовком: Верховный суд пошел по нотам

Клиент «Траста» исходил из мнимости сделок Д. Абрамов / Ведомости

Коллегия по гражданским делам Верховного суда во вторник отменила решение в пользу держателя кредитных нот банка «Траст» и отправила дело на новое рассмотрение в Басманный суд. Всего суд истребовал 10 дел, выигранных держателями нот банка «Траст», решения по которым были вынесены судами в регионах.