Банки
Статья опубликована в № 4324 от 19.05.2017 под заголовком: Ноты «Траста» сыграют заново

Верховный суд испугал держателей нот банка «Траст»

Он истребует выигранные ими у банка дела – решения по ним могут быть пересмотрены

Верховный суд с февраля по апрель истребовал 10 дел держателей кредитных нот банка «Траст», следует из базы суда по состоянию на 15 мая. По всем этим делам решения были вынесены судами в регионах в пользу держателей нот.

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