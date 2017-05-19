Банки Статья опубликована в № 4324 от 19.05.2017 под заголовком: Ноты «Траста» сыграют заново Верховный суд испугал держателей нот банка «Траст» Он истребует выигранные ими у банка дела – решения по ним могут быть пересмотрены 19 мая 00:45 Анна Еремина / Ведомости {{fb}} {{vk}} {{twitter}} Держатели нот «Траста» ждут решения судей Евгений Разумный / Ведомости Верховный суд с февраля по апрель истребовал 10 дел держателей кредитных нот банка «Траст», следует из базы суда по состоянию на 15 мая. По всем этим делам решения были вынесены судами в регионах в пользу держателей нот. Я уже подписчик. ВойтиПолная версия доступна только подписчикамПодписка на бумажную газету и другие тарифыПодписка на «Ведомости» — это:Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитикеВозможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)Всегда свежий номер в разделе «Газета»Ежедневный e-mail с анонсами важных материаловУчастие в обсуждении материалов на сайтеNEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)NEW подарки и скидки от наших партнеров