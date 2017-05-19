Верховный суд испугал держателей нот банка «Траст»

Он истребует выигранные ими у банка дела – решения по ним могут быть пересмотрены

Верховный суд с февраля по апрель истребовал 10 дел держателей кредитных нот банка «Траст», следует из базы суда по состоянию на 15 мая. По всем этим делам решения были вынесены судами в регионах в пользу держателей нот.