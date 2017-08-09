Банки
Статья опубликована в № 4381 от 09.08.2017 под заголовком: Минфин заменит бонды «Открытию»

Минфин обменяется евробондами с «Открытием»

Он предложит холдингу бумаги взамен принадлежащих ему облигаций «Россия-30»

Допущены к обмену на новые выпуски будут еврооблигации России с погашением в 2018, 2028 и 2030 гг., следует из опубликованного распоряжения правительства. К началу 2017 г. 59% выпуска «Россия-30» держал «Открытие холдинг».

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике