Статья опубликована в № 4381 от 09.08.2017 под заголовком: Минфин заменит бонды «Открытию»
Минфин обменяется евробондами с «Открытием»
Он предложит холдингу бумаги взамен принадлежащих ему облигаций «Россия-30»
- Эмма Терченко
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С государством у «Открытия» бывают только доходные сделки
Григорий Сысоев / РИА Новости
Допущены к обмену на новые выпуски будут еврооблигации России с погашением в 2018, 2028 и 2030 гг., следует из опубликованного распоряжения правительства. К началу 2017 г. 59% выпуска «Россия-30» держал «Открытие холдинг».
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