Статья опубликована в № 4382 от 10.08.2017 под заголовком: Перегруппировка банкиров
Скандал вокруг Ассоциации российских банков затронул и второе банковское объединение
Ассоциация «Россия» создает новый коллегиальный орган, в котором обещает места всем видам банков
- Дарья Борисяк
- / Ведомости
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
Кресла в Ассоциации российских банков могут опустеть с уходом крупных игроков
Андрей Гордеев / Ведомости
В четверг ассоциация «Россия» будет обсуждать с банкирами грядущие изменения. На ее базе может быть создано новое объединение банков, поскольку крупнейшие игроки покинули конкурирующую Ассоциацию российских банков (АРБ). Это «Ведомостям» рассказали два человека, планирующих принять участие во встрече, и подтвердил президент ассоциации «Россия» Анатолий Аксаков.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}