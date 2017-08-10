Скандал вокруг Ассоциации российских банков затронул и второе банковское объединение

Статья опубликована в № 4382 от 10.08.2017 под заголовком: Перегруппировка банкиров

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Кресла в Ассоциации российских банков могут опустеть с уходом крупных игроков Андрей Гордеев / Ведомости

В четверг ассоциация «Россия» будет обсуждать с банкирами грядущие изменения. На ее базе может быть создано новое объединение банков, поскольку крупнейшие игроки покинули конкурирующую Ассоциацию российских банков (АРБ). Это «Ведомостям» рассказали два человека, планирующих принять участие во встрече, и подтвердил президент ассоциации «Россия» Анатолий Аксаков.