Банки
Статья опубликована в № 4382 от 10.08.2017 под заголовком: Перегруппировка банкиров

Скандал вокруг Ассоциации российских банков затронул и второе банковское объединение

Ассоциация «Россия» создает новый коллегиальный орган, в котором обещает места всем видам банков

В четверг ассоциация «Россия» будет обсуждать с банкирами грядущие изменения. На ее базе может быть создано новое объединение банков, поскольку крупнейшие игроки покинули конкурирующую Ассоциацию российских банков (АРБ). Это «Ведомостям» рассказали два человека, планирующих принять участие во встрече, и подтвердил президент ассоциации «Россия» Анатолий Аксаков.

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