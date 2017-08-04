В АРБ предложили недовольным банкам переговоры

По словам Тосуняна, в АРБ появилась инициативная группа, которая попросила «большую восьмерку» банков, уже заявившую о выходе из ассоциации, разъяснить свою позицию Максим Стулов / Ведомости

Некоторые участники Ассоциации российских банков (АРБ) предложили восьми крупным банкам, собирающимся покинуть это объединение, в первой половине сентября обсудить, чем они недовольны и что можно изменить в АРБ, сообщает сайт АРБ. Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что вслед за выходом из АРБ «большой восьмерки» банков - Сбербанка, ВТБ, «ВТБ 24», РСХБ, ГПБ, «ФК Открытие», Альфа-банка и Бинбанка – о том же задумались представители еще 10 структур. По его данным, это с ними обсуждает инициативная группа «восьмерки», чтобы привлечь их на свою сторону в ассоциации «Россия». Газета назвала «Ак Барс», «Зенит» и его дочерний Липецккомбанк, Совкомбанк, Абсолют-банк, Связь-банк и Росевробанк.

Президент АРБ Гарегин Тосунян сначала сказал ТАСС, что узнал об этих планах только от журналистов. Затем руководитель ассоциации банков «Россия» Анатолий Аксаков подтвердил RNS, что названные «Коммерсантом» банки действительно хотят выйти из АРБ и уже выходили на представителей «России». «Многие из них не являются членами ассоциации "Россия". Они действительно проявляют желание вступить в ассоциацию. Такие сигналы идут», - сказал он. Аксаков добавил, что в «России» планируется повысить роль совета ассоциации, она будет повышаться за счет более активного участия банков в обсуждении и принятии решений: предлагается, чтобы членство всех групп банков было обязательным в совете. Также, по его словам, будет введен входной порог для ассоциации: «Мы хотим, чтобы это были здоровые участники и участие в ассоциации было бы в том числе знаком качества кредитной организации».

17 июля «большая восьмерка» банков заявила о выходе из АРБ, высказав мнение, что ассоциация неэффективно лоббирует интересы «восьмерки» и проводит политику, при которой участники АРБ не могут принимать активного участия в ее управлении. При этом в ассоциацию входит слишком много небанковских кредитных организаций, из-за чего организация потеряла статус чисто банковского объединения. «Ответственность за сложившуюся ситуацию несет президент ассоциации, который в своей деятельности стал во многом руководствоваться личными интересами», – говорилось в заявлении «большой восьмерки». Тосунян тогда выразил готовность уйти в отставку, но не ушел.

4 августа он заявил, что причиной выхода «большой восьмерки» из ассоциации стал конфликт интересов. «Банкам, входящим в первую тройку или пятерку, сидеть за одним столом с банками, входящими даже в третью или четвертую десятку, не говоря уже о банках второй, третьей, пятой сотни, неинтересно... У одних вопросы масштабные и судьбоносные, у других более прикладные вопросы... Наше искусство выражается в том, чтобы объединять максимально возможное количество общих вопросов и нивелировать противоречия», — сказал Тосунян, его слова приводит сайт АРБ. Также он допускает, что позиция АРБ относительно конкуренции на банковском рынке «в определенной степени не могла понравиться тем, кто имеет определенное отношение к государству», хотя «ЦБ понимает, что такое конкуренция».

По словам Тосуняна, в АРБ появилась инициативная группа, которая попросила «большую восьмерку» банков, уже заявившую о выходе из ассоциации, разъяснить свою позицию. «Одна инициативная группа поставила вопрос о том, если есть какие-то замечания, то сформулируйте их, в чем замечания и почему их нельзя разрешить в рамках ассоциации», — сказал он. По его словам, в инициативную группу входят 10–15 банков, она направила восьми выходящим из АРБ банкам соответствующие вопросы. Письмо от имени 13 членов АРБ и двух сторонних кредитных организаций опубликовано на сайте ассоциации. Его подписали руководители Фора-банка, Челиндбанка, Юг-Инвестбанка, Челябинвестбанка, «Активкапитал банка» (не входит в РБ), ВКАбанка (не входит в АРБ), «Классик эконом банка», банков ИРС, «Кетовский», «Юнистрим», «Нальчик», Нижегородской банковской ассоциации, ассоциации «Рязанский банкирский дом», Банковской ассоциации Татарстана, Банковского клуба Республики Хакасии. Они сообщили, что группа сформирована для переговоров с уходящими банками ради повышения эффективности работы АРБ. Представителей банков попросили о встрече в первой половине сентября 2017 г.

Тосунян заявил, что не имеет отношения к этому обращению. «У многих эти вопросы возникают, какие-то инициативные группы между собой это обсуждают и даже выходят с какими-то идеями. Но я в этих процессах не участвую. Мне надо чуть-чуть быть в стороне, нельзя всюду присутствовать, чтобы не было эффекта навязывания», - цитирует его «Интерфакс». Он добавил, что выход крупнейших банков из ассоциации сопоставим по масштабам с потерями АРБ от отзыва лицензий банков за последние годы. «Представьте, сколько банков вышли по причине отзыва лицензии. У нас банковская база за последние несколько лет сократилась почти вдвое, поскольку количество банков сократилось на 350. Это проблема. (...) Но мы немного фанаты, (...) будем сжиматься в количественном составе, но все равно будем работать по максимуму, привлекая специалистов из банков», - сказал он.

По данным «Коммерсанта», Тосунян продолжает бороться за АРБ. На прошлой неделе он активно обзванивал банкиров, убеждая их создать коалицию против ушедших, но не нашел поддержки и отменил запланированное на 26 июля совещание. «По сути, уже понятно, что АРБ с Тосуняном не выживет, но была надежда, что он сможет уйти красиво, сейчас надежды на это практически не осталось», - сказал изданию руководитель банка из топ-30.