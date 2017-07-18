«Большая восьмерка» банков нашла лоббиста в ЦБ

Георгий Лунтовский М. Стулов / Ведомости

Крупные банки, покинувшие Ассоциацию российских банков, начали переговоры с ассоциацией «Россия» (АСРОС) о создании на ее основе нового объединения банков, заявил «Ведомостям» председатель ассоциации Анатолий Аксаков. По его словам, изменения в работе ассоциации пока обсуждаются, однако уже есть договоренность о том, что Сбербанк, ВТБ, «ВТБ 24», Газпромбанк, РСХБ, Альфа-банк, банк «ФК Открытие» и Бинбанк войдут в ее состав. Сейчас банкиры запускают работу по смене устава ассоциации, вопрос о создании нового объединения будет обсуждаться в сентябре, добавил Аксаков.

Как заявил Аксаков, новая ассоциация может рассмотреть в качестве главы Георгия Лунтовского, который, как следует из сегодняшнего пресс-релиза ЦБ, с 1 сентября этого года покинет должность первого зампреда по собственному желанию. Сообщение об уходе Лунтовского появилось через день после того, как восемь банков заявили о выходе из АРБ. Хотя еще вчера руководители ЦБ старались дистанцироваться от конфликта. «Регулятор, не являясь членом ни одной из ассоциаций, по определению не должен вмешиваться в такие жаркие дискуссии между банками и руководством ассоциаций. Более того, давать какие-либо комментарии было бы, на мой взгляд, некорректно», – говорил в эфире телеканала «Россия 24» зампред ЦБ Василий Поздышев.

По словам руководителя крупного частного банка, Лунтовский вполне может возглавить как новое объединение,так и АРБ. «Если будет создаваться объединенная ассоциация на базе «России», то вопрос о первом лице отпадет сам собой. АРБ без покинувших ее банков при текущем руководстве будет терять влияние и может в перспективе прекратить существование. Однако если произойдут изменения в руководстве АРБ и придет такой человек, как Лунтовский, уважаемый в ЦБ и среди банкиров, то, возможно, восьмерка вернется и влияние АРБ сохранится», – говорит он.

Как заявил Лунтовский, его уход - «плановый». «Я проработал на одном месте 18 лет, планировал уйти еще до Нового года, но принял решение сейчас и согласовал его с председателем. В жизни всегда надо что-то менять», - сообщил он.

Большинство крупнейших банков, включая государственные (Сбербанк, ВТБ, «ВТБ 24», РСХБ, Газпромбанк, Альфа-банк, «ФК Открытие» и Бинбанк занимают 8 из 11 верхних строк в рэнкинге по размеру активов) давно были недовольны работой своего профсоюза, но в марте конфликт стал очевиден: накануне ежегодного съезда АРБ Альфа-банк приостановил членство, не согласившись с докладом об основных проблемах отрасли. Его содержание, включая обвинения Центробанка в «цинизме, фаворитизме, работе в режиме «военных операций», умышленном сокращении числа банков, использовании иезуитских формулировок, подрыве устойчивости банковской системы и подавлении конкуренции», не обсуждалось с крупными банками заранее.

Президент АРБ Гарегин Тосунян перестал учитывать интересы членов ассоциации, руководствуется личными интересами и «заменяет конструктивный диалог внутри банковского сообщества многочасовыми речами», говорилось в заявлении.

Банки совместно объявили, что выходят из АРБ, которую возглавляет Тосунян, и готовы создать альтернативное объединение. «Мы не были инициаторами этого дела, но мы сказали, что готовы поддержать другие банки, чтобы создать другую ассоциацию, где будет принцип сменяемости, где отражение интересов членов сообщества превалировало бы над интересами отдельных лидеров», – сказал президент Сбербанка Герман Греф ТАСС.

«Банкам не нужна забюрократизированная, не поддающаяся управлению машина. Необходимо легкое объединение с прозрачной структурой, в котором действительно будет учитываться голос каждой кредитной организации», – сообщил «РИА Новости» зампред правления Альфа-банка Владимир Сенин.

Какой вариант (объединение на базе ассоциации «Россия» или создание новой структуры) будет выбран, пока неизвестно, однако очевидно: ассоциация «Россия» начала подготовку к тому, что именно ей предстоит принять ушедшие из АРБ банки. «Я еще в 2006 г. предлагал Тосуняну объединить ассоциации, но он ответил, чтобы мы распустили свою и присоединились к его», – вспоминал недавно Аксаков. Он и сейчас готов к укрупнению ассоциаций – это неизбежный процесс, параллельный консолидации банковского сектора.