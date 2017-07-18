Статья опубликована в № 4365 от 18.07.2017 под заголовком: Восьмибанкирщина
Восемь крупнейших банков вышли из АРБ
Работа Ассоциации российских банков перестала их устраивать
- Михаил Тегин,
- Анна Холявко
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Президент АРБ Гарегин Тосунян перестал учитывать интересы членов ассоциации и руководствуется личными интересами, отмечается в заявлении
Михаил Джапаридзе / ТАСС
Большинство крупнейших банков, включая государственные (Сбербанк, ВТБ, «ВТБ 24», РСХБ, Газпромбанк, Альфа-банк, «ФК Открытие» и Бинбанк занимают 8 из 11 верхних строк в рэнкинге по размеру активов), выходят из Ассоциации российских банков (АРБ), говорится в совместном заявлении их руководителей. АРБ – крупнейшее объединение на финансовом рынке: в ней 400 членов, из них 300 – банки.
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