Восемь крупнейших банков вышли из АРБ

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Президент АРБ Гарегин Тосунян перестал учитывать интересы членов ассоциации и руководствуется личными интересами, отмечается в заявлении Михаил Джапаридзе / ТАСС

Большинство крупнейших банков, включая государственные (Сбербанк, ВТБ, «ВТБ 24», РСХБ, Газпромбанк, Альфа-банк, «ФК Открытие» и Бинбанк занимают 8 из 11 верхних строк в рэнкинге по размеру активов), выходят из Ассоциации российских банков (АРБ), говорится в совместном заявлении их руководителей. АРБ – крупнейшее объединение на финансовом рынке: в ней 400 членов, из них 300 – банки.