Президент Ассоциации российских банков готов уйти в отставку

Публичных претензий лично к нему ни разу предъявлено не было, сказал Тосунян в эфире радиостанции «Эхо Москвы» Сергей Портер / Ведомости

Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян готов покинуть свой пост, если за это проголосуют участники ассоциации. Он пойдет на этот шаг, если это потребуется для спасения АРБ. Публичных претензий лично к нему ни разу предъявлено не было, сказал Тосунян в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Большая восьмерка» банков (Сбербанк, ВТБ, «ВТБ 24», РСХБ, ГПБ, «ФК Открытие» и Альфа-банк) объявила о своем выходе из АРБ 17 июля. Банкиры мотивировали свое решение тем, что ассоциация неэффективно лоббирует интересы «восьмерки» и проводит политику, при которой участники АРБ не могут принимать активного участия в ее управлении. При этом в ассоциацию входит слишком много небанковских кредитных организаций, из-за чего организация потеряла статус чисто банковского объединения.

«Ответственность за сложившуюся ситуацию несет президент ассоциации, который в своей деятельности стал во многом руководствоваться личными интересами», – говорилось в заявлении «большой восьмерки». Они готовы усилить влияние другой ассоциации или же создать свою, говорили крупные банки.

Главой нового лобби может стать первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский, который спустя день после демарша «восьмерки» объявил о своем уходе из Центробанка с 1 сентября.

Лунтовский вполне может возглавить и АРБ, говорил «Ведомостям» крупный банкир. «Если произойдут изменения в руководстве АРБ и придет такой человек, как Лунтовский, уважаемый в ЦБ и среди банкиров, то, возможно, "восьмерка" вернется и влияние АРБ сохранится», – сказал он.