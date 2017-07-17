«Большая восьмерка» выходит из Ассоциации российских банков

Крупные банки недовольны Гарегином Тосуняном С. Портер / Ведомости

Недовольство крупных банкиров тем, как Ассоциация российских банков (АРБ) лоббирует их интересы, достигло критической точки, рассказал «Ведомостям» сотрудник одного из госбанков и подтвердили два топ-менеджера крупных частных банков.

Сбербанк, ВТБ, «ВТБ 24», ГПБ, РСХБ, Альфа-банк, банк «ФК Открытие» и Бинбанк выходят из Ассоциации российских банков (АРБ), которую возглавляет Гарегин Тосунян. По мнению банков, эффективность работы ассоциации снижается, поэтому они готовы создать альтернативное объединение. Об этом говорится в письме «большой восьмерки», которое получили «Ведомости». Банкиры заявляют, что ассоциация проводит политику, при которой участники АРБ не могут принимать активное участие в ее управлении, при этом в АРБ входит слишком много небанковских кредитных организаций, из-за чего ассоциация потеряла статус банковского объединения.

«Ответственность за сложившуюся ситуацию несет президент ассоциации, который в своей деятельности стал во многом руководствоваться личными интересами», - утверждают крупные банки. Зачастую президент принимает решения единолично, они носят популистский характер, а отсутствие спокойного и взвешенного диалога между ним и кредитными организациями препятствует дальнейшему развитию ассоциации, подчеркивают банкиры.

История и предыстория

Альфа-банк приостановил членство в АРБ в марте 2017 г. после того, как ассоциация разослала банкам доклад об основных проблемах банковского сектора, с содержанием которого банк был категорически не согласен. К тому же доклад прислали на согласование, хотя его содержание не обсуждалось с крупными банками заранее, рассказывал один из сотрудников «Альфы».

Крупные банкиры пытались убедить Тосуняна покинуть пост, однако им это не удалось, знает один из банкиров. Поэтому они решили выйти из АРБ. Из-за этого ассоциация может потерять доверие рынка и развалиться, рассуждает один из собеседников «Ведомостей». По подсчетам «Ведомостей», эти банки платят АРБ не менее 12 млн руб. в год.

В таком случае может возрасти роль ассоциации «Россия», которую возглавляет председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, или Национального совета по финансовому рынку (НСФР), им руководит Андрей Емелин. Тосунян отказался комментировать ситуацию, однако один из сотрудников АРБ подтвердил, что крупные банки готовят «какое-то обращение». «Задача ассоциации – объединять банковское сообщество. Без «Альфы» ассоциация существовать не сможет. Нужно сделать все, чтобы предотвратить выход банков, иначе ассоциация растеряет свой вес», – сказал представитель Совкомбанка. В АРБ входят более 400 организаций, из них 300 – банки, говорится на ее сайте.

Крупным банкам уже приходилось ставить ультиматумы президентам АРБ. В 2002 г. Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и Альфа-банк успешно сместили тогдашнего президента Сергея Егорова. Тогда банкиры говорили о том, что АРБ «превратилась в неэффективную и забюрократизированную организацию, вырабатывающую более чем компромиссные решения, чтобы никого не обидеть». Причем консультации с недовольными тогда проводил Тосунян, претендовавший на лидерство в ассоциации.

Тосунян начал карьеру банкира в 1990 г., организовав и возглавив Технобанк (в 2001 г. у него была отозвана лицензия). В 1991 г. он участвовал в создании АРБ и был избран вице-президентом ассоциации (с 1994 г. - первый вице-президент), а с 2002 г. возглавил ассоциацию.