Альфа-банк приостановил членство в Ассоциации российских банков

Альфа-банк раскритиковал доклад к ежегодному съезду Ассоциации российских банков, который пройдет 28 марта. Это следует из разосланного им пресс-релиза. Завтра на съезде выступят президент ассоциации Гарегин Тосунян, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, министр финансов Антон Силуанов.

По мнению Альфа-банка, доклад содержит обвинения ЦБ «в цинизме, фаворитизме, работе в режиме «военных операций», умышленном сокращении числа банков, использовании иезуитских формулировок, подрыве устойчивости банковской системы, а также подавлении конкуренции». Это противоречит «духу сотрудничества» между регулятором и «здоровой частью национальной банковской системы».

Альфа-банк не согласен с тезисами доклада. Например, он считает обоснованными предложения ЦБ о пропорциональном регулировании кредитных организаций. АРБ же предложила отказаться от разделения банковских лицензий на базовые и универсальные и позволить банкам с размером капитала ниже определенного уровня не соблюдать ряд нормативов, ограничив их лишь в проведении трансграничных операций.

Альфа-банк также считает, что конкуренция не зависит от количества кредитных организаций. «Важнейшей угрозой конкуренции остается не количество, а качество кредитных организаций и наличие в системе слабых, недобросовестных игроков», – говорится в сообщении банка. Банк поддерживает «усилия регулятора по очищению банковской системы». Так Альфа-банк ответил на тезис доклада о том, что «целенаправленное сверхинтенсивное сокращение числа банков не может обеспечить устойчивость банковской системы» и подрывает доверие к ней, а «многочисленные проверки» ограничивают конкуренцию.

Из-за расхождений с АРБ Альфа-банк приостановил членство в ассоциации.

В сообщении АРБ говорится, что претензии Альфа-банка необоснованны: доклад не содержит и не может содержать никаких обвинений в адрес ЦБ, «учитывая те добрые отношения между ассоциацией и Банком России, которые сложились за много лет». В сообщении сказано, что совет АРБ практически единогласно одобрил доклад, против проголосовал Альфа-банк, один участник воздержался.

В АРБ входят более 400 организаций, из них 300 – банки, говорится на ее сайте.