Сбербанк рекордно снизил ставки ипотеки
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Сбербанк с 10 августа снизил ставки ипотеки на покупку квартир в новостройках и на вторичном рынке, а также снизил минимальный первоначальный взнос на покупку готового жилья, сообщил госбанк.
Это изменение — самое масштабное за годы существования ипотеки в Сбербанке, уверяют там. Ставки снизятся на 0,6-2 п. п., первоначальный взнос снижен на 5 п. п. В итоге ставки ипотеки на жилье в новостройке составят 7,4-10%, на вторичном рынке — 8,9-10%, первоначальный взнос — 15%. Базовая ставка ипотеки достигла 9,5%, следует из информации на сайте банка.
Однако, как сказано на сайте, новые ставки действуют для клиентов, получающих зарплату на счет в Сбербанке, либо в случае, когда приобретаемое жилье построено с участием кредитных средств госбанка. В противном случае действует надбавка в 0,5% к ставке. Ставку в 7,4% на покупку жилья в новостройке можно получить только у определенных застройщиков.
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