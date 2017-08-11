Рынки
Статья опубликована в № 4383 от 11.08.2017 под заголовком: Рубль заплатил дивиденды

Что будет с рублем во втором полугодии

Дивидендные выплаты подходят к концу, а цены на нефть растут, что может укрепить национальную валюту

Несмотря на стабильность на нефтяном рынке, с начала августа рубль ослаб: в первые дни месяца доллар стоил дороже 61 руб., евро – 72 руб., хотя баррель Brent с начала августа стоит $51–53. В августе рубль традиционно испытывает давление – сказываются сезонный рост импорта и увеличение спроса на валюту со стороны граждан, выезжающих за рубеж. Негативно влияют на рубль и выплаты дивидендов российскими компаниями – иностранные инвесторы конвертируют полученную прибыль в валюту.

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