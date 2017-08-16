Разблокированы счета Андрея Бородина в швейцарских банках
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Швейцария не будет оказывать России юридическую помощь в деле бывшего президента «Банка Москвы» Андрея Бородина, сообщает телерадиокомпания SRF. Ранее швейцарские власти по запросу российской стороны заблокировали его счета в швейцарских банках, на которых было более 300 млн швейцарских франков. Теперь эти средства разблокированы, подтвердил SRF официальный представитель офиса федерального прокурора Андрэ Марти. Он заявил это в эфире передачи «HeuteMorgen».
Решение об отказе в юридической помощи и о разблокировке счетов было принято в мае 2017 г. на следующем основании: «В Швейцарии считают, что в России не может быть гарантировано справедливое судебное разбирательство». Марти уточнил, что в России не соблюдаются процедурные правила, сформулированные в Европейской конвенции по правам человека.
Это SRF подтвердил и представитель Федерального управления юстиции страны Фолько Галли. По его словам, в правительстве считают, что Швейцария не имеет права - в данном случае - вмешиваться в дело. Российская сторона была уведомлена об этих решениях и об их мотивировке. Решение касается конкретно дела Бородина и не означает, что Швейцария полностью отказывается от юридического сотрудничества с Россией, подчеркивает Blick со ссылкой на минюст.
Комментариев российской Генпрокуратуры получить не удалось.
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