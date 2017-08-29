Банк «Санкт-Петербург» может стать акционером «Александровского»
Ему предложено приобрести до 20% капитала
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«Санкт-Петербург» получил предложение участвовать в эмиссии «Александровский» в объеме до 20% капитала и банк рассматривает это предложение
Е. Егоров / Ведомости
Банк «Александровский» планирует увеличить уставный капитал путем размещения 50 830 000 дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке, потенциальный покупатель бумаг - банк «Санкт-Петербург», говорится в раскрытой «Александровским» информации. Решение о допвыпуске должно утвердить внеочередное общее собрание акционеров банка, которое назначено на 25 сентября.
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