Роботы-трейдеры стали мешать друг другу

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Следующие одинаковым алгоритмическим стратегиям фонды могут «выталкивать» друг друга с рынка, снижая эффективность сделок Michael Nagle/Bloomberg

Интерес к инвестированию на основе компьютерных алгоритмов резко вырос в последние годы. По оценкам Barclays, активы под управлением так называемых количественных (или квантовых) хедж-фондов удвоились за последнее десятилетие, превысив $450 млрд в 2016 г.

Однако их растущая популярность негативно сказалась на результатах. Согласно Hedge Fund Research, средняя доходность всех хедж-фондов, инвестирующих в акции, составила в этом году 7,7%, а количественных – только 4,9%. Количественные макрофонды, инвестирующие на разных рынках, и вовсе потеряли 1,4%. «В этом году многие [квантовые фонды] кричали в унисон», то есть реализовывали похожие стратегии, говорит Уэсли Чань, управляющий количественным фондом в Acadian Asset Management. Подобную ситуацию участники рынка порой называют толчеей или давкой.

Крупных провалов не было, но для многих фондов, до недавнего времени пожинавших плоды ненасытного интереса инвесторов практически ко всем алгоритмическим стратегиям, встает вопрос: это лишь временные неприятности или в отрасли происходят какие-то фундаментальные сдвиги?

Нил Бергер, директор по инвестициям Eagle’s View Capital Management, склоняется к последнему. «Фантастические доходности» многих количественных фондов привлекли в отрасль слишком много денег, заявил он в письме инвесторам. Это, в свою очередь, уменьшает возможности для всех ее участников, превращая прибыльные прежде стратегии в барахло. «Если все квантовые фонды полны гениев, используют мощнейшие компьютеры и огромные объемы данных, где же те простофили, что поставляют “мясо” для всех этих количественных стратегий с абсолютным доходом? – задается вопросом Бергер. – Фактически в секторе традиционных количественных стратегий мы имеем ситуацию, где роботы торгуют против роботов».

У некоторых представителей сектора подобные рассуждения вызывают лишь насмешку.