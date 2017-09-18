В женевском отделении UBS кто-то уничтожал купюры, смывая их в туалете

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Depositphotos / PhotoXPress

Речь идет о сумме на десятки тысяч евро, сообщает Bloomberg с ссылкой на швейцарскую газету Tribune de Geneve. Прокуроры начали расследование несколько месяцев назад, когда первая партия купюр номиналом 500 евро была обнаружена в туалете рядом с хранилищем UBS, в котором расположены сейфовые ячейки.

Спустя несколько дней новые партии купюр были обнаружены в туалетах трех ресторанов, расположенных рядом. Чтобы вытащить банкноты и прочистить трубы, ресторанам пришлось потратить несколько тысяч франков (1 франк равен примерно $1). В совокупности водопроводчики вытащили из канализации купюры на десятки тысяч евро. Многие из них были изрезаны ножницами.

Уничтожение банкнот не относится в Швейцарии к преступлениям, «но за этой историей должно что-то стоять», сказал Bloomberg представитель женевской прокуратуры Анри Делла Каса, «поэтому мы и начали расследование». Подробности расследования он сообщить отказался. Женевское отделение UBS тоже не предоставило Bloomberg комментарий.

Обычно банки уничтожают купюры менее оригинальными методами. Например, Банк Англии ежегодно выводит из обращения и уничтожает порядка 700 банкнот, говорится на его сайте. Как правило, это старые, рваные или грязные купюры. До 1990 г. эти банкноты сжигались, а энергия от сжигания использовалась для отопления помещений Банка Англии. В начале 90-х гг. начал вывозить банкноты в секретное место, где их все равно сжигали, а с начала 2000-х гг. купюры начали перерабатывать для последующего использования – часто как удобрения.

В 2009 г., когда из оборота массово изымались 5-фунтовые купюры, Банку Англии пришлось уничтожить банкноты номиналом 12,7 млрд фунтов, сообщал The Telegraph. 5-фунтовые купюры самые ходовые, поэтому пока они были бумажными, их срок жизни не превышал одного года. 10- и 20-фунтовых купюр хватает на четыре года.

Уничтожать старые купюры необходимо, чтобы они не попали в руки мошенникам. Банк Англии это делает в секретном месте, купюры перерабатываются в компост, который затем продается фермерам, пишет The Telegraph.

Вес 882 млн купюр, уничтоженных в 2009 г., примерно равен весу трех самолетов Boeing 747.