В женевском отделении UBS кто-то уничтожал купюры, смывая их в туалете
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Речь идет о сумме на десятки тысяч евро, сообщает Bloomberg с ссылкой на швейцарскую газету Tribune de Geneve. Прокуроры начали расследование несколько месяцев назад, когда первая партия купюр номиналом 500 евро была обнаружена в туалете рядом с хранилищем UBS, в котором расположены сейфовые ячейки.
Спустя несколько дней новые партии купюр были обнаружены в туалетах трех ресторанов, расположенных рядом. Чтобы вытащить банкноты и прочистить трубы, ресторанам пришлось потратить несколько тысяч франков (1 франк равен примерно $1). В совокупности водопроводчики вытащили из канализации купюры на десятки тысяч евро. Многие из них были изрезаны ножницами.
Уничтожение банкнот не относится в Швейцарии к преступлениям, «но за этой историей должно что-то стоять», сказал Bloomberg представитель женевской прокуратуры Анри Делла Каса, «поэтому мы и начали расследование». Подробности расследования он сообщить отказался. Женевское отделение UBS тоже не предоставило Bloomberg комментарий.
Обычно банки уничтожают купюры менее оригинальными методами. Например, Банк Англии ежегодно выводит из обращения и уничтожает порядка 700 банкнот, говорится на его сайте. Как правило, это старые, рваные или грязные купюры. До 1990 г. эти банкноты сжигались, а энергия от сжигания использовалась для отопления помещений Банка Англии. В начале 90-х гг. начал вывозить банкноты в секретное место, где их все равно сжигали, а с начала 2000-х гг. купюры начали перерабатывать для последующего использования – часто как удобрения.
В 2009 г., когда из оборота массово изымались 5-фунтовые купюры, Банку Англии пришлось уничтожить банкноты номиналом 12,7 млрд фунтов, сообщал The Telegraph. 5-фунтовые купюры самые ходовые, поэтому пока они были бумажными, их срок жизни не превышал одного года. 10- и 20-фунтовых купюр хватает на четыре года.
Уничтожать старые купюры необходимо, чтобы они не попали в руки мошенникам. Банк Англии это делает в секретном месте, купюры перерабатываются в компост, который затем продается фермерам, пишет The Telegraph.
Вес 882 млн купюр, уничтоженных в 2009 г., примерно равен весу трех самолетов Boeing 747.