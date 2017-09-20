«ВТБ 24» начал взыскивать долги с совладельца Внешпромбанка

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Георгий Беджамов задолжал «ВТБ 24» 320 млн руб. Михаил Джапаридзе / ТАСС

Арбитражный суд Москвы начал процедуру реструктуризации долгов одного из бывших владельцев Внешпромбанка Георгия Беджамова, передает «РИА Новости». Таким образом, суд признал обоснованным заявление «ВТБ 24» о вступлении в дело о банкротстве Беджамова и включил 320 млн руб. его задолженности перед банком в реестр требований кредиторов должника.

Финансовым управляющим Беджамова назначен арбитражный управляющий Михаил Марин, отчет которого будет представлен 19 марта.

Добиться права банкротить Георгия Беджамова пытается также и АСВ, которое выступает от лица лишившегося в январе 2016 г. лицензии Внешпромбанка. В июне суд не стал рассматривать заявление АСВ о банкротстве Беджамова, апелляция на это решение московского арбитража также не была удовлетворена.

На сегодняшнем заседании АСВ просило приостановить производство по заявлению «ВТБ 24», так же поступил и представитель Беджамова, однако суд ходатайство отклонил. Представитель «ВТБ 24» также сообщил, что Беджамов выступал поручителем по кредиту, который был выдан его сестре, бывшему президенту Внешпромбанка Ларисе Маркус. Кредит был выдан под залог трех земельных участков, уточнил он.

В марте 2016 г. Тверской суд Москвы заочно арестовал и объявил в международный розыск Беджамова. Он вместе с Ларисой Маркус считается организатором хищения 113,5 млрд руб. у Внешпромбанка. В мае суд вынес приговор самой Маркус, она получила 9 лет колонии общего режима. Бывший заместитель Маркус - Екатерина Глушакова получила четыре года колонии.

В прошлом году Беджамов был задержан в Монако по запросу Генпрокуратуры России, однако по состоянию здоровья ему разрешили уехать в Великобританию. В феврале 2017 г. ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что Интерпол прекратил розыск Беджамова из-за того, что его уголовное преследование не соответствует целям и задачам международной организации.