Экс-президент Внешпромбанка Маркус приговорена к девяти годам колонии

Гособвинение просило для нее срок на год больше и штраф в 400 000 рублей

Экс-президент Внешпромбанка Лариса Маркус приговорена к девяти годам колонии общего режима за хищение более 114 млрд руб., передает корреспондент «Ведомостей» из Хамовнического суда. Гособвинение просило для нее 10 лет общего режима. Ранее Маркус признала вину в инкриминируемых ей преступлениях и просила суд рассмотреть ее дело в особом порядке, то есть без исследования доказательств и допроса свидетелей, против чего не возражали ни ее бывший заместитель, вторая фигурантка дела Екатерина Глушакова, ни другие стороны процесса.

Суд признал Маркус виновной в преступлениях, предусмотренных статьями 159 ч. 4 и 160 ч. 4 Уголовного кодекса. Наказание ей определено путем частичного сложения наказаний по обеим статьям, без штрафа и без ограничения свободы. Глушакову суд признал виновной по тем же статьям и назначил наказание в виде четырех лет колонии общего режима, также без штрафов и ограничения свободы. Обвинение просило оштрафовать обеих фигуранток дела на 400 000 руб., Глушакову оно просило лишить свободы на пять лет. Срок отбывания наказания для Маркус назначен с момента фактического задержания - 19 декабря 2015 г., для Глушаковой - с 30 декабря 2015 г.

Защита Ларисы Маркус просила суд не назначать ей реальный срок. «Мы намерены обжаловать приговор», — сказала адвокат Елена Артемьева.

В обвинительном заключении говорится, что подсудимым и неустановленным лицам вменяется совершение двух эпизодов мошенничества на сумму около 12 млрд руб. против физлиц-клиентов банка, а также один эпизод растраты более 101 млрд руб., когда деньги были выведены через счета фирм, подконтрольных руководителям банка. Таким образом, сумма ущерба по делу составила 113 млрд 536 млн руб.

Следствие установило, что Маркус вместе со своим братом и фактическим руководителем Внешпромбанка Георгием Беджамовым к маю 2009 г. создали организованную группу, в которую вовлекли и Глушакову и других лиц, не установленных следствием. С мая 2009 г. по декабрь 2015 г. группа оформляла по подложным документам заведомо невозвратные кредиты, списывала денежные средства со счетов вкладчиков, выдала кредиты 286 фирмам, зарегистрированным на подставных лиц. Беджамов объявлен в международный розыск. Расследование дела против других соучастников преступления продолжается.

В январе 2016 г. Центробанк отозвал лицензию у Внешпромбанка. Дыра в капитале Внешпромбанка, по оценкам регулятора, превышала 187 млрд руб.

В середине апреля конкурсный управляющий Внешпромбанка - АСВ - опубликовал отчет об итогах инвентаризации его имущества балансовой стоимостью более 1 млн руб. В нем перечислены 3337 ссуд предприятиям (на 167, 1 млрд руб.), 771 – физлицам (21,1 млрд) и пять межбанковских кредитов (1,2 млрд). Это почти весь портфель ВПБ. Оказалось, что 23% розничного портфеля банка приходится на его бывших совладельцев – арестованную Маркус и ее брата. Беджамов должен ВПБ почти 3,9 млрд руб., Маркус – более 1 млрд. Львиная доля этих кредитов (73%) выдана 9 декабря 2015 г. В этот день Маркус и Беджамов оформили пятилетние ссуды на 3,1 млрд руб. (713 млн и почти 2,4 млрд) под 12% годовых, а также потребительские кредиты на 487 млн руб. под 16% годовых. В это время ВПБ уже балансировал на краю пропасти. В начале декабря 2015 г. банк, обслуживавший крупнейшие корпорации России, их топ-менеджеров, высокопоставленных чиновников и их родственников, задерживал платежи и выдачу наличных. Как вскоре выяснилось, со счетов клиентов пропали деньги, а дыра в банке составила рекордные 215 млрд руб. По данным ЦБ, к 1 декабря банк нарушил все три норматива достаточности капитала – регулятор потребовал досоздать резервы.