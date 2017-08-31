Суд подтвердил банкротство экс-президента Внешпромбанка Маркус
Девятый арбитражный апелляционный суд в четверг подтвердил законность введения процедуры реализации имущества в отношении экс-президента признанного банкротом Внешпромбанка Ларисы Маркус, говорится в информации на сайте суда.
Таким образом, суд оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который 25 мая по заявлению ВТБ признал Маркус банкротом.
Суд тогда утвердил финансовым управляющим Юрия Рожкова и назначил его отчет о проделанной работе на 14 ноября.
Хамовнический суд Москвы 12 мая приговорил Маркус к девяти годам колонии общего режима по делу о хищении более 113,5 млрд руб. кредитной организации.