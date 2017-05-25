Суд признал банкротом бывшего президента Внешпромбанка Ларису Маркус

Арбитражный суд Москвы по заявлению ВТБ признал банкротом бывшего президента Внешпромбанка Ларису Маркус. Суд ввел в отношении должника процедуру реализации имущества сроком на шесть месяцев и утвердил финансовым управляющим Юрия Рожкова. Отчет управляющего о проделанной работе суд назначил на 14 ноября.

В октябре 2016 г. в отношении Маркус была введена процедура реструктуризации долга. Суд включил требование банка в размере 319,7 млн руб. в третью очередь реестра кредиторов.

12 мая Хамовнический суд Москвы приговорил Маркус к девяти годам колонии общего режима по делу о хищении более 113,5 млрд руб. Ее бывшему заместителю Екатерине Глушаковой суд назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима.