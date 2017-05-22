Защита Ларисы Маркус обжаловала приговор

Защита экс-президента рухнувшего Внешпромбанка Ларисы Маркус обжаловала приговор, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Хамовнического суда Москвы Ольгу Мышелову.

«Защита Маркус подала сегодня в Хамовнический суд апелляционную жалобу на приговор», – сказала она. В жалобе указано, что наказание осужденной назначено сверх предела, предусмотренного законом, поэтому поставлен вопрос о снижении срока наказания, пишет агентство.

12 мая Хамовнический суд Москвы приговорил Маркус к девяти годам колонии общего режима, а ее заместителя Екатерину Глушакову – к четырем годам колонии. Маркус обвинялась в хищении беспрецедентно крупной суммы – 113,5 млрд руб. у Внешпромбанка (мошенничество на 12 млрд руб. в отношении физлиц – клиентов банка, а также растрата чуть более 101 млрд руб., когда деньги были выведены через счета фирм, подконтрольных руководителям банка).

Суд счел, что Маркус вместе со своим братом Георгием Беджамовым были организаторами хищения, а Глушакова – одним из главных исполнителей. Дело рассматривалось в особом порядке – без исследования доказательств, поскольку подсудимые полностью признали вину. Гособвинение просило для Маркус 10 лет общего режима, для Глушаковой – пять лет.

Суд, впрочем, нашел смягчающие обстоятельства: у Маркус «есть грамоты и награды», а Глушакова содержит престарелую мать. Взыскивать с Маркус и Глушаковой похищенные деньги Хамовнический суд не стал, сообщив, что дело должно рассматриваться в порядке гражданского судопроизводства. И Маркус, и Глушакова исковые требования Агентства по страхованию вкладов признали.

Внешпромбанк лишился лицензии в январе 2016 г., так как руководство банка длительное время выводило активы, имея «систему фальсификации отчетности». ЦБ посчитал, что его санация невозможна, – дыра в банке достигла 216 млрд руб. Это рекордный размер дыры, однако за счет того, что банк работал с очень состоятельными вкладчиками, крупнейшим страховым случаем его крах не стал.

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