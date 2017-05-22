Защита Ларисы Маркус обжаловала приговор

12 мая Хамовнический суд Москвы приговорил Маркус к девяти годам колонии общего режима, а ее заместителя Екатерину Глушакову - к четырем годам колонии
Дарья Борисяк / Ведомости
Защита экс-президента рухнувшего Внешпромбанка Ларисы Маркус обжаловала приговор, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Хамовнического суда Москвы Ольгу Мышелову.
«Защита Маркус подала сегодня в Хамовнический суд апелляционную жалобу на приговор», – сказала она. В жалобе указано, что наказание осужденной назначено сверх предела, предусмотренного законом, поэтому поставлен вопрос о снижении срока наказания, пишет агентство.
12 мая Хамовнический суд Москвы приговорил Маркус к девяти годам колонии общего режима, а ее заместителя Екатерину Глушакову – к четырем годам колонии. Маркус обвинялась в хищении беспрецедентно крупной суммы – 113,5 млрд руб. у Внешпромбанка (мошенничество на 12 млрд руб. в отношении физлиц – клиентов банка, а также растрата чуть более 101 млрд руб., когда деньги были выведены через счета фирм, подконтрольных руководителям банка).
Суд счел, что Маркус вместе со своим братом Георгием Беджамовым были организаторами хищения, а Глушакова – одним из главных исполнителей. Дело рассматривалось в особом порядке – без исследования доказательств, поскольку подсудимые полностью признали вину. Гособвинение просило для Маркус 10 лет общего режима, для Глушаковой – пять лет.
Суд, впрочем, нашел смягчающие обстоятельства: у Маркус «есть грамоты и награды», а Глушакова содержит престарелую мать. Взыскивать с Маркус и Глушаковой похищенные деньги Хамовнический суд не стал, сообщив, что дело должно рассматриваться в порядке гражданского судопроизводства. И Маркус, и Глушакова исковые требования Агентства по страхованию вкладов признали.
Внешпромбанк лишился лицензии в январе 2016 г., так как руководство банка длительное время выводило активы, имея «систему фальсификации отчетности». ЦБ посчитал, что его санация невозможна, – дыра в банке достигла 216 млрд руб. Это рекордный размер дыры, однако за счет того, что банк работал с очень состоятельными вкладчиками, крупнейшим страховым случаем его крах не стал.
Банкиры под следствием
Андрей Федоров / Trend / PhotoXPress
Бывший руководитель дирекции природных ресурсов и строительства Внешэкономбанка Ильгиз Валитов был арестован 26 февраля этого года по ходатайству следователей ФСБ. Валитова подозревают в попытках завладеть мошенническим путем имуществом группы компаний «Евродон» – крупнейшего производителя индейки в России. По версии следствия, Валитов предлагал структурам «Евродона» получить в ВЭБе кредиты, на которые развивались предприятия, в обмен на доли в них
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Д. Гришкин / Ведомости
Бывший руководитель Межпромбанка Сергей Пугачев объявлен в международный розыск по обвинению в растрате и присвоении 28 млрд руб. кредиторов Межпромбанка, злоупотреблении полномочиями при выдаче невозвратных кредитов на 68 млрд руб. В растрате обвиняются и другие экс-руководители Межпромбанка. Банк признан банкротом в 2010 г., Пугачев покинул Россию в начале 2011 г.
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Н. Аскер-Заде / Ведомости
Бывший президент Банка Москвы Андрей Бородин (на фото) и его заместитель Дмитрий Акулинин обвиняются в мошенничестве со средствами бюджета Москвы на 12,5 млрд руб. По версии следствия, они вывели деньги через кредит, выданный ЗАО «Премьер эстейт». Они объявлены в международный розыск, после чего заочно арестованы решением Тверского суда Москвы
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Международный Совет Рериховских организаций имени С.Н. Рериха
Бывший председатель правления Мастер-банка Борис Булочник в апреле 2016 г. заочно арестован судом по обвинению в преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ). По версии следствия, он и другие бывшие руководители вывели из банка 61 млрд руб. путем выдачи невозвратных кредитов. ЦБ отозвал лицензию у Мастер-банка в ноябре 2013 г., Булочник уехал из России в январе 2014 г. Мастер-банк обанкротился
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Михаил Джапаридзе / ТАСС
Бывший совладелец Внешпромбанка (ВПБ) Георгий Беджамов в марте 2016 г. был заочно обвинен в крупном мошенничестве. Сестра Беджамова, экс-президент банка Лариса Маркус, ранее была арестована. По версии следствия, руководители банка выводили средства из банка через подконтрольные фирмы. ЦБ отозвал лицензию ВПБ в январе 2016 г., дыра в капитале банка на тот момент превысила 210 млрд руб.