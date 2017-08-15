Мосгорсуд сократил на полгода срок колонии для экс-президента Внешпромбанка Ларисы Маркус

12 мая Хамовнический суд Москвы приговорил Маркус к девяти годам колонии общего режима по делу о хищении более 113,5 млрд руб. Ее бывшему заместителю Екатерине Глушаковой суд назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима.

Мосгорсуд смягчил приговор бывшему президенту ООО «Внешпромбанк» Ларисе Маркус по делу о хищении более 113,5 млрд руб., сообщает агентство «Москва». В мае Хамовнический суд приговорил ее к девяти годам колонии общего режима, Мосгорсуд сократил срок на полгода. Приговор бывшему заместителю Маркус Екатерине Глушаковой остался без изменения – четыре года колонии общего режима.

Маркус и Глушакова признаны виновными по статье о мошенничестве и растрате в особо крупном размере. Их дело рассматривалось в особом порядке: без исследования доказательств и допросов свидетелей. Защита обжаловала приговор, поскольку наказание Маркус было назначено сверх предела, предусмотренного законом.

По версии следствия и суда, в 2009 г. Маркус со своим родным братом и фактическим руководителем банка на тот момент Георгием Беджамовым создала организованную группу и организовала хищение 113,5 млрд руб. у Внешпромбанка (мошенничество на 12 млрд руб. в отношении физлиц – клиентов банка, а также растрату чуть более 101 млрд руб., когда деньги были выведены через счета фирм, подконтрольных руководителям банка). В группу входила Глушакова и неустановленные следствием лица.

Банк России отозвал у Внешпромбанка лицензию в январе 2016 г., указав, что руководство банка длительное время выводило активы, имея «систему фальсификации отчетности». ЦБ посчитал, что его санация невозможна, – дыра в банке достигла 216 млрд руб.