В Швейцарии обнаружили фальшивую криптовалюту

Quid pro quo распространяла криптовалюту под названием E-Coins более года и привлекла по меньшей мере 4 млн швейцарских франков (около $4,2 млн)
ИТАР-ТАСС / Интерпресс / Петр Ковалев
Управление надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA) приостановило работу компании Quid pro quo, распространявшей фальшивую криптовалюту, пишет Reuters. Регулятор также проводит расследование еще по 11 аналогичным делам.
Quid pro quo распространяла криптовалюту под названием E-Coins более года и привлекла по меньшей мере 4 млн швейцарских франков (около $4,2 млн) от сотен клиентов, говорится в заявлении FINMA.
«Эта деятельность аналогична деятельности по приему депозитов в банке и является незаконной, если у такой компании нет соответствующей лицензии на финансовом рынке», - уточнил регулятор. По его данным, E-Coin был не похож на «настоящую криптовалюту», так как она хранилась не с помощью распределенных сетей технологии блокчейн, а на серверах самой Quid pro quo. Из денег, которые вложили пользователи в фальшивую криптовалюту, регулятор заблокировал около 2 млн франков.
Reuters не удалось оперативно получить комментарий швейцарской компании.
FINMA предупредил еще три компании из-за подозрительной деятельности с криптовалютами и расследует 11 дел в связи с возможным распространением фальшивой криптовалюты.
Решение швейцарского регулятора принято после того, как стало известно, что китайские власти намерены запретить биржевые торги криптовалютами на территории страны, отмечает Reuters. Источники агентства Bloomberg сообщали, что запрет может быть введен до конца текущего месяца.
Биткоин: настоящее и прошлое
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