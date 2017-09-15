Как сыграть против биткойна

Даже если вы уверены, что это пузырь, играть на понижение очень опасно; но вариант есть

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Сегодня многие считают, что головокружительный взлет курса биткойна, который за год до пика в начале сентября подорожал более чем на 700% (и более чем на 40 000% за последние пять лет), представляет собой величайший пузырь нашего времени. И поэтому криптовалюта обречена на неожиданный и жесточайший обвал.

Но в то же время скептики эти не настолько глупы, чтобы пытаться заработать на своих ожиданиях и делать реальные ставки против биткойна. Попытки поймать разворот рынка зачастую заканчиваются плохо – и очень плохо, если пытаешься играть против пузыря.

Управляющий хедж-фондом Greenlight Capital Дэвид Эйнхорн как-то заметил: «Если безумная цена вырастает вдвое, она не становится вдвое более безумной. Она все еще просто безумна». Иными словами, то, что цена актива оторвалась от реальности, не означает, что она не может вырасти еще в два или в четыре раза, прежде чем наступит час расплаты.

Так как же можно сыграть против биткойна, не рискуя понести колоссальные убытки, если ставка окажется сделана не вовремя? Дело не только в том, что рынок криптовалют сильно волатилен и неликвиден, – сложно найти достойного доверия контрагента, который бы занял другую сторону сделки.

Однако трейдер Эндрю Лефт, специализирующийся на игре на понижение, нашел неплохой вариант. В США есть фонд Grayscale Bitcoin Investment Trust, паи которого торгуются на бирже. Все его активы – это более 170 000 биткойнов.

Рыночная капитализация Grayscale Bitcoin Investment Trust на прошлой неделе составляла $1,45 млрд, что на 90% превышало стоимость его чистых активов, т. е. принадлежащих ему биткойнов. Премия к цене активов, правда, будет несколько меньше (70%), если учесть принадлежащие фонду Bitcoin Cash – вариант биткойна, который остался у нескольких процентов держателей криптовалюты после того, как она разделилась на две в начале августа. Тем не менее столь гигантская премия представляется абсолютно ничем не обоснованной, даже если учесть новаторский характер фонда, фактически предлагающего традиционным инвесторам инвестиции в биткойн не через биржи криптовалют, для выхода на которые нужно еще приложить определенные усилия (и жизнеспособность которых у многих вызывает вопросы), а через обычный фондовый рынок.

Для тех, кто скептически смотрит на взлет курса биткойна, это хорошая возможность сыграть против него, контролируя риски. Паи фонда можно продать вкороткую и одновременно купить на такую же сумму биткойны, чтобы захеджироваться от возможного роста паев. Если же рынок решит, что столь гигантская премия, с которой паи фонда торгуются по отношению к стоимости принадлежащей ему криптовалюты, абсолютно неоправданна, инвестор заработает на падении их цены.

Мнения экспертов банков, финансовых и инвестиционных компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов