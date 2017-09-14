Сделкам с биткойном нет места в JPMorgan, утверждает его гендиректор Джейми Даймон

Статья опубликована в № 4407 от 14.09.2017 под заголовком: Китай и JPMorgan против биткойна

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о данным опроса BofA Merrill Lynch, ставка на дорожание биткойна сейчас самая популярная ANTHONY WALLACE / AFP PHOTO

В среду на бирже Bitstamp биткойн дешевел на 10,5% до $3735,17. Накануне гендиректор банка JPMorgan Chase Джейми Даймон на конференции для инвесторов заявил, что история с биткойном «не кончится хорошо» – рано или поздно пузырь лопнет. «Это мошенничество, – цитирует его выступление WSJ, – хуже, чем тюльпанная лихорадка».

Даймон обещает уволить любого трейдера JPMorgan, если поймает его на сделках с биткойнами: «Во-первых, это против наших правил, во-вторых, эти люди глупы». И то и другое, по его словам, опасно.

На той же конференции основатель инвестфонда DoubleLine Capital Джеффри Гундлах рассказал, что его 86-летняя мать получила рекламу с предложением купить биткойны «на нулевом уровне» (т. е. пока дешевы. – «Ведомости»), пишет FT. «Может, я слишком стар, но в этом помешательстве участвовать не буду», – сказал Гундлах.

Но большинство инвесторов не согласны с этой точкой зрения. По данным опроса BofA Merrill Lynch, ставка на дорожание биткойна сейчас самая популярная. 26% респондентов отмечали, что играют на повышение криптовалюты. На втором месте – ставки на рост NASDAQ Composite, на третьем – на падение доллара США (см. график).

«Хочется напомнить, что JPMorgan был уличен в продаже ипотечных ценных бумаг, осознавая угрозу, которая над ними нависла в 2007 г., и, несмотря на это, получил более $10 млрд из бюджета, – говорит Павел Салас, региональный директор соцсети для инвесторов eToro в России и СНГ. – Из-за подобных действий на свет появился биткойн, получивший невероятную поддержку у простых граждан». По его словам, есть много криптоэнтузиастов, воспринимающих любое падение котировок как возможность «увеличить количество любимой валюты в портфеле».

В декабре 2016 г. биткойн стоил $960, на прошлой неделе он взял рекорд в $5000, но не удержал, поскольку последняя неделя преподнесла несколько сюрпризов. В основном они приходили из Китая, объявившего финансовую стабильность приоритетом года. В начале сентября Народный банк Китая (НБК) объявил ICO (инструмент привлечения капитала за криптовалюты) незаконными, назвав их вызывающими подозрение в финансовом мошенничестве. В июле и августе инвесторы вложили $766 млн в китайские ICO, сообщают Shanghai Securities News. На этой неделе британское финансовое управление FCA предупредило инвесторов, что ICO сопряжены с высоким риском, и порекомендовало внимательно изучать проект, прежде чем инвестировать.

Блокчейн вместо банкиров В ближайшие пять лет новые технологии заменят около 30% банкиров, полагает Викрам Пэндит, бывший гендиректором Citigroup в 2007–2012 гг. «Искусственный интеллект, роботы и технологии, связанные с языками, – все это упростит банковские операции, все это изменит работу бэк-офиса», – сказал Пэндит в интервью Bloomberg.

На этой неделе стало известно, что НБК планирует запретить сделки с биткойном на местных биржах. Сейчас на Китай приходится 23% мирового оборота торгов биткойном, пишет Bloomberg.

Но участников рынка запреты не обескураживают. «Пока где-то в мире есть биржи биткойнов, биткойном можно пользоваться, – сказал Bloomberg известный инвестор в криптовалюты Роджер Вер. – Не думаю, что закрытие каких-то бирж имеет значение». Сейчас по торгам криптовалютами лидируют Япония, США, Китай и Южная Корея. «Китайские инвесторы, если захотят, смогут по-прежнему инвестировать в ICO, – цитирует FT директора шанхайской консалтинговой фирмы Kapronasia Зеннона Капрона, – ничто не мешает иностранным компаниям иметь китайскую версию сайта».

Недоверие к самому биткойну не мешает JPMorgan внедрять его технологию – блокчейн. По словам Даймона, банк уже использует блокчейн при работе с кредитами и свопами. Но не всегда сотрудничество банков в вопросах цифровых технологий идет гладко. Блокчейн-консорциум R3, объединяющий более 100 компаний, подал в суд на стартап Ripple Labs, продающий финансово-расчетные решения на основе Ripple (XRP). R3 требует от Ripple Labs $1 млрд за нарушение контракта.