Офис LavkaLavka навестила прокуратура

Виртуальная валюта, которую выпустила LavkaLavka, называлась биокоины facebook.com / LavkaLavka

Сегодня представители Лефортовской межрайонной прокуратуры посетили фермерский кооператив LavkaLavka из-за недавно начавшегося ICO компании. Об этом основатель кооператива Борис Акимов написал в Facebook.

ICO – это особый вид сбора денег компанией с использованием криптовалют, который одновременно напоминает IPO (первичное размещение на бирже) и систему краудфандинга. Инвестор вкладывает криптовалюту (биткоины или Ethereum), а в обмен получает от компании токены – другую криптовалюту, которую в будущем можно будет обменять на продукты компании или продать (как акцию).

Виртуальная валюта, которую выпустила LavkaLavka, называлась биокоины. Всего их выпущено 1 млрд штук, за $1 можно купить 35 биокоинов. Основной этап ICO начнется 2 октября и позволит привлечь больше $20 млн, сообщает сайт блокчейн-платформы, которую запустила LavkaLavka.

Компания уже провела тестовые продажи своей валюты. В беседе с «Ведомостями» Акимов уточнил, что в ходе этих продаж LavkaLavka удалось привлечь сумму, эквивалентную 20 млн руб. Их можно будет обменять на продукты или автомобиль УАЗ (компания заключила соглашение с производителем). LavkaLavkа открыто рассказывала о том, что выпускает токены и готова к общению с регуляторами, пояснил Акимов.

Представители Лефортовской прокуратуры попросили объяснить, что такое и как работают биокоины, рассказал он. Сотрудники компании пояснили представителям прокуратуры, что биокоин является своеобразным сертификатом на приобретение продукции LavkaLavka, благодаря которому происходит взаимозачет услуг организации и ее поставщиков. По словам Акимова, представители прокуратуры попросили сотрудников LavkaLavka приехать в прокуратуру и написать объяснительную записку по этому вопросу. Проблема судебного преследования перед компанией пока не стоит, считает он.

Ранее представителей фермерского кооператива LavkaLavka вызывали в прокуратуру из-за приема биткоинов.