Статья опубликована в № 4397 от 31.08.2017 под заголовком: УАЗ за криптовалюту
УАЗ готов продавать машины за криптовалюту
Первыми покупателями могут стать поставщики и клиенты магазинов и ресторана LavkaLavka, использующие биокоины
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Предполагается, что клиенты УАЗа смогут расплачиваться биокоинами за все его машины, обсуждается также возможность их использования в сервисе и при выкупе машин дилерами
М. Стулов / Ведомости
Ульяновский автозавод (УАЗ, входит в группу «Соллерс») объявил, что присоединился к проекту создания и использования криптовалюты BioCoin (биокоин), который развивает фермерский кооператив LavkaLavka. Проект работает как система лояльности: в виде начисления баллов за потраченные деньги или оказанные услуги, которые затем можно использовать для полной или частичной оплаты товаров участников проекта. В октябре запланировано ICO биокоинов (первичное предложение монет), в ноябре – размещение криптовалюты на бирже.
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