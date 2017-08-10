Фермерский кооператив LavkaLavka вызвали в прокуратуру из-за приема биткоинов
Надзорное ведомство не нашло нарушений
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LavkaLavka не принимает биткоины за товар напрямую
Стивен Лихтенберг / lavkagazeta.com
Лефортовская межрайонная прокуратура вызвала представителей фермерского кооператива LavkaLavka из-за приема биткоинов. Об этом «Ведомостям» рассказал создатель LavkaLavka Борис Акимов. «Нас попросили дать разъяснения по вопросу приема биткоинов», — уточнил он. По его словам, LavkaLavka начала принимать их несколько недель назад.
Прокуратура не выявила нарушений, но вынесла предупреждение: «на территории России возможен прием только рублей, а денежные суррогаты запрещены», рассказывает о той встрече Акимов. Источник в органах прокуратуры подтвердил: руководителя LavkaLavka действительно вызывали, но официальных предупреждений не выносили. Пресс-служба прокуратуры не ответила на звонки «Ведомостей».
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