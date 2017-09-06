Компьютеры россиян оказались заражены добывающими криптовалюту вирусами

Эти вирусы распространяются с помощью социальной инженерии внутри обычного софта, и после установки на компьютер жертвы начинают скрытно использовать его мощности для добычи криптовалют
Евгений Егоров / Ведомости
«Лаборатория Касперского» обнаружила две крупные сети компьютеров, зараженных вирусами-майнерами криптовалют, говорится в сообщении компании. Одна из них насчитывает 5000 машин, вторая - около 4000, причем подавляющая часть зараженных машин находится в России, рассказывает представитель «Лаборатории Касперского».
Эти вирусы распространяются с помощью социальной инженерии внутри обычного софта, и после установки на компьютер жертвы начинают скрытно использовать его мощности для добычи криптовалют. Самыми популярными валютами для вирусов были Monero и Zcash – их транзакции анонимны, что очень на руку злоумышленникам, пишет «Лаборатория Касперского». По оценке компании, сеть из 4000 компьютеров заработала свыше $209 000 в криптовалюте Monero.
C технической точки зрения вирусы выполняют нужные для добычи валют операции на видеокартах обычных пользователей, отчего те иногда не могут понять, почему же так медленно работает компьютер, объясняет замруководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей. А ботсеть представляет собой условную виртуальную ферму, которая в совокупности может приносить ее владельцу весьма неплохой доход.
Вирусы-майнеры не новинка – они стали заметны около двух с половиной лет назад, напоминает Никитин. Причем тогда они распространялись в пакете с другими вирусами, которые должны были атаковать онлайн-банкинг пользователей, но если же тот не был установлен на компьютере жертвы, то злоумышленники пытались получить доход хотя бы с помощью майнинга, рассказывает Никитин. Тогда был известны бот-сети в сотню тысяч машин.
Раньше эти вирусы добывали преимущественно биткоин, поскольку других криптовалют не было, а сейчас переключились на другие монеты - например, на те же Monero и Zcash, поскольку с ростом популярности вычислять биткоин стало все сложнее, объясняет Никитин.
По данным Coinmarketcap, капиталиация Monero составляет $1,7 млрд, а Zcash – $503 млн и по этому показателю они являются 9-й и 18-й криптовалютами мира.
Как защититься от вируса-шифровальщика
Александр Рюмин / ТАСС
И домашним, и корпоративным пользователям нужно обновлять системы безопасности (включая антивирус) и операционную систему вместе с появлением их новых версий
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Depositphotos / PhotoXPress
Создавайте резервные копии данных. Они позволят восстановить файлы, а зараженный жесткий диск можно будет просто отформатировать
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Ute Grabowsky / Photothek / Getty Images
Не открывайте подозрительные письма и предупредите об опасности своих сотрудников. Часть заражений случались из-за писем в отделы кадров украинских компаний – сотрудники получали якобы резюме от соискателей. На самом деле при открытии они запускали заражение. Вредоносный контент могут содержать любые вложения – doc, docx, xls, xlsx, rtf. Сотрудникам нужны регулярные тренинги по безопасности и регулярные проверки. Причем на тренингах нужно демонстрировать практические примеры методов социальной инженерии
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Vadim Ghirda / AP
Недостатки систем защиты нужно выявлять регулярными аудитами систем безопасности и тестированием на проникновение. Заказать эту услугу можно у профильных компаний
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Андрей Гордеев / Ведомости
Нельзя скачивать никакое программное обеспечение из непроверенных или подозрительных источников
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Андрей Гордеев / Ведомости
Если компания может без ущерба для бизнеса перейти на менее популярную ОС, нужно это сделать. Две последние волны шифровальщиков (WannaCry и модификация Petya) нацелены на популярные Windows-системы. По данным аналитического сервиса Netmarketshare, в мае они были установлены на 91,64% компьютеров в мире. Киберпреступники ориентированы на извлечение максимальной выгоды. Но в долгосрочной перспективе, если популярность Windows пойдет на спад, это спровоцирует всплеск появления вирусов под Mac и другие ОС
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Yoshikazu TSUNO / AFP
Не вставляйте в компьютер неизвестные флешки
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Chris Ratcliffe / Bloomberg
Если шифровальщик проник в какую-то часть сети, быстро ее изолируйте. Если компьютер уже начал шифроваться, то нужно его сразу выключить
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Андрей Гордеев / Ведомости
В случае заражения экстренно поменяйте все пароли привилегированных пользователей и отберите права администраторов у всех, кому они не нужны. Также пока все компьютеры сети не получат обновлений, не подключайте к ней ноутбуки
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Depositphotos / PhotoXPress
Не платите выкуп: это лишь спонсирование киберпреступников, и не факт, что они вышлют ключи дешифрования. Советы давали Acronis, «Доктор Веб», CheckPoint, Positive Technologies, Group-IB