Курсы криптовалют вновь обвалились на новостях из Китая Chris Ratcliffe / Bloomberg

Вести о планах китайских регуляторов запретить биржи обмена криптовалют обвалили курс биткоина, сообщает Bloomberg со ссылкой на китайское издание Caixin. Оно сообщило о существовании инструкций по отключению таких бирж и цитировало собственные анонимные источники.

Представители китайских бирж Huobi и Okcoin сообщили Bloomberg, что не получали никаких уведомлений и продолжают свою работу.

Хотя никаких официальных пояснений от властей не поступало, есть основания считать инструкции истинными, пишет отраслевой издание Coindesk. По его данным, по объему торгов главные китайские биржи входят в двадцатку крупнейших.

По данным Coinmarketcap, на момент написания заметки курс биткоина (на который приходится 46,8% рынка криптовалют) упал на 6,36%, эфириума (вторая криптовалюта мира, 18,8% рынка) – на 7,2%. Общая капитализация рынка криптовалют снизилась со $163,5 млрд до $146,5 млрд.

Это второй возможный удар Китая по рынку криптовалют после недавнего запрета ICO (метода инвестиций криптовалют). Регуляторы призвали немедленно прекратить подобное финансирование, а Народный банк Китая обязал все компании вернуть криптоденьги инвесторам, но не объяснил, как это сделать.

Тогда капитализация рынка криптовалют упала почти на 20% за последние три дня, следует из данных Coinmarketcap. В субботу она достигала своего исторического максимума в $179,8 млрд, а во вторник снизилась до $134,7 млрд. Вечером того же дня рынок вернулся к росту.

У цены криптовалют два слагаемых: стоимость майнинга и соотношение спроса и предложения, которое сильно зависит от спекулятивных настроений, объяснял «Ведомостям» старший портфельный управляющий УК «Капиталъ» Дмитрий Постоленко. В отличие от традиционных валют ее не поддерживает реальная экономика – движение товаров, паритет покупательской способности, движение капитала, рассказывает он. По словам Постоленко, эти факторы сдерживают волатильность традиционных валют, поэтому по курсу криптовалют так сильно бьют, например, новости об их регулировании. Ведь изначально криптовалюты задумывались как распределенный инструмент вне регуляторного поля, но, как видим, отношений с государством избежать не удастся, указывает Постоленко. Поэтому в будущем рынок криптовалют ждут как сильные взлеты, так и падения, и инструмент этот подходит лишь тем инвесторам, которые готовы брать на себя серьезные риски в надежде на высокую доходность, советует он.