Рынок криптовалют просел на четверть из-за запрета ICO в Китае

Статья опубликована в № 4401 от 06.09.2017 под заголовком: Криптомир снова трясет

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Криптовалюты – один из самых рискованных активов, предупреждают эксперты Евгений Разумный / Ведомости

Капитализация рынка криптовалют упала почти на 20% за последние три дня, следует из данных Coinmarketcap. В субботу она достигала своего исторического максимума в $179,8 млрд, а во вторник снизилась до $134,7 млрд. Вечером того же дня рынок вернулся к росту.

Ресурс TechCrunch называет несколько причин падения. Во-первых, рынок мог быть перегрет: падение началось, когда цена биткоина – главной мировой криптовалюты – почти приблизилась к $5000, обращает внимание издание. В начале года биткоин стоил только $960. Так что произошедшее можно счесть естественной коррекцией цены – падения после быстрых взлетов свойственны котировкам биткоина, отмечает ресурс.

Второй удар по котировкам криптовалют в понедельник нанесли регуляторы Китая. Они объявили вне закона ICO (initial coin offering – первичное размещение криптовалют) и призвали немедленно прекратить подобное финансирование. Народный банк Китая обязал все компании вернуть криптоденьги инвесторам, но не объяснил, как это сделать.

Цена криптовалют складывается из стоимости майнинга и соотношения спроса и предложения, а оно сильно зависит от спекулятивных настроений, объясняет портфельный управляющий УК «Капиталъ» Дмитрий Постоленко. В отличие от традиционных валют цену криптовалют не поддерживает реальная экономика – движение товаров, паритет покупательной способности, движение капитала. Эти факторы сдерживают волатильность традиционных валют, поэтому по курсу криптовалют так сильно бьют новости об их регулировании, рассказывает он.

Регулирование неизбежно, но оно будет точечным, считает партнер адвокатского бюро «Бузько и партнеры» Роман Бузько.

Свое мнение высказали регуляторы США, Сингапура, Канады, Китая и России, на очереди европейские регуляторы.

Пока что в разных странах разное регулирование: где-то валюта вне закона, а где-то, как в Японии, официальное платежное средство, считает замдиректора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева. Но единого общемирового законодательства для этой сферы она все же не исключает.

Изначально криптовалюты задумывались как распределенный инструмент вне регуляторного поля, но, как видно, отношений с государством избежать не удастся, рассказывает Постоленко. Поэтому в будущем рынок криптовалют ждут как сильные взлеты, так и падения и инструмент этот подходит лишь тем, кто готов брать на себя риски в надежде на высокую доходность, полагает он.

Сейчас криптовалюты – один из самых рискованных активов в принципе и совершенно точно самый рискованный из тех, что доступны для массового инвестора, соглашается вице-президент «Ренессанс капитала» Олег Кузьмин. Помимо реакции на новости о неизбежном регулировании есть и другая проблема: неясно, как конвертировать криптовалюты в реальные ценности, заключает он.