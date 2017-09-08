ЦБ и Минфин прояснили будущее криптовалют в России
Е. Разумный / Ведомости
До конца года Минфин разработает закон о криптовалютах, пообещал на Московском финансовом форуме министр финансов Антон Силуанов. Его слова передает «Интерфакс». Закон будет регулировать их покупку и хождение, а также порядок регистрации заинтересованных покупателей, пояснил министр.
Силуанов подчеркнул, что криптовалюты – это суррогатный и волатильный инструмент, поскольку стоимость валют зависит от мощности подключенных к системе (их добычи. – Прим. «Ведомости») компьютеров. По его словам, закон должен защищать от рисков изменения стоимости криптовалют и позволит совершать сделки на организованном рынке. Физических лиц возможно допускать к организованным торгам, но тогда покупки должны быть регламентированы и идентифицированы, а расчеты в криптовалютах должны находиться под контролем «соответствующих органов», сказал Силуанов. В конце августа замминистра финансов Алексей Моисеев рассказывал, что криптовалюта должна регулироваться как финансовый актив и нужно позволить лишь квалифицированным инвесторам покупать и продавать ее на бирже.
А председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор против использования криптовалют как денежных суррогатов, передает «Интерфакс». Расчет криптовалютами за товары и услуги несет риски для денежного обращения. Она отметила и другие риски: анонимность транзакций и использование криптовалют для финансирования терроризма.
Набиуллина отметила, что период невысокой стоимости криптовалют сменился «золотой лихорадкой». Многие видят в использовании новых технологий возможность легкого обогащения.
Мировой опыт
Япония в этом году признала биткоин законным платежным средством и обнародовала правила его использования для бизнеса. Для компаний установлены требования к капиталу, по защите клиентских счетов и отслеживанию криминальной активности. Еще год назад более 90% торгов биткоинами приходилось на Китай, где этот рынок практически не регулировался. Но в начале 2017 г. Народный банк Китая начал наводить на нем порядок: он проверил три крупнейшие биржи биткоинов, запретил анонимные сделки и велел биржам сообщать о подозрительных транзакциях.
Криптовалюта (самая известная из них – биткоин) – это программный код, который не регулируется ни одним банковским надзорным органом в мире и не имеет эмиссионного центра. Создают код, или добывают условный ограниченный ресурс, сами пользователи за счет вычислительной мощности компьютера. Криптовалюту можно добыть самостоятельно или купить на зарубежных торговых площадках.
«На территории России возможен прием только рублей, а денежные суррогаты запрещены», – пересказывал свою беседу с представителями Лефортовской межрайонной прокуратуры основатель фермерского кооператива LavkaLavka Борис Акимов. Поводом для беседы послужило желание фермеров принимать к оплате биткоины.
Биткоин: настоящее и прошлое
Craig Wright
Австралийский предприниматель Крейг Райт в мае заявил, что он и есть легендарный создатель биткоина Сатоси Накамото. Он пообещал BBC, The Economist и GQ технические доказательства этого, но дальше дело не пошло. «Извините, мне казалось, что я могу это сделать, но сломался, мне не хватает смелости», – написал Райт в своем блоге спустя неделю. Первая сделка с биткоинами была совершена в 2009 г.: Сатоси Накамото перевел 10 биткоинов программисту Халу Финни
1/9
Photoxpress
29 ноября 2013 г. стоимость биткоина достигла рекордных $1137, но к маю 2015 г. криптовалюта подешевела до $230, а затем подорожала до $441,8 . Всего выпущено $6,8 млрд биткоинов. Технология блочных цепей (blockchain), на которых основаны сделки с биткоином, вызывает огромный интерес у глобальных банков. Она обещает переворот в системе банковских платежей, поскольку позволяет обновлять информацию в реестрах, расположенных далеко друг от друга, без централизованного управления. Технология блочных цепей также поможет банкам упростить рутинные операции бэк-офиса и сэкономить миллиарды долларов на автоматизации
2/9
А. Гордеев / Ведомости
В России виртуальные валюты, включая биткоин, считаются денежными суррогатами и законодательно запрещены. «Использование криптовалют, если говорить об уже существующих образцах, таких как биткоин, увеличивает риски проведения сомнительных операций, отмывания и финансирования незаконных видов деятельности и терроризма», – говорил «Ведомостям» представитель Банка России
3/9
VALERIE KUYPERS / EPA / VOSTOCK Photo
В марте 2014 г. в Гааге появился Биткоин-бульвар (Bitcoin Boulevard). Во всех расположенных на нем ресторанах и магазинах можно расплатиться биткоинами (на фото терминал одного из ресторанов на этом бульваре)
4/9
Wang Yubo/Sipa Asia/Zuma/TASS
В 2015 г. число магазинов и сервисов, принимающих биткоины, превысило 100 000. За криптовалюту можно купить что-то на eBay (с биткоинами работает PayPal), расплатиться с Microsoft или Dell
5/9
Shizuo Kambayashi / AP
В 2014 г. закрылась токийская биржа Mt Gox, на которой одно время совершалось 80% сделок с биткоинами в мире. Случилось это после того, как биржа «потеряла» почти $500 млн клиентских денег. В августе 2015 г. был арестован Марк Капрелес, руководивший Mt Gox до ее банкротства
6/9
Elizabeth Williams / AP
В октябре 2013 г. ФБР закрыло сайт Silk Road, на котором за биткоины можно было купить наркотики. Владелец сайта Росс Уильям Ульбрихт был арестован и в мае 2015 г. приговорен к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение (набросок был сделан во время суда)
7/9
Bloomberg
В апреле волатильность биткоина 28 дней подряд была ниже волатильности золота – пока это рекорд. На короткий период волатильность биткоина падала ниже японской иены, также считающейся «надежной гаванью» для инвесторов (данные FactSet и CoinDesk)
8/9
WEF
«Биткоин — не валюта. Это финансовая пирамида и проводник криминальных и незаконных операций. И с учетом хакерских атак биткоин небезопасен», – написал в марте 2014 г. известный экономист Нуриэль Рубини в Twitter