ЦБ и Минфин прояснили будущее криптовалют в России Е. Разумный / Ведомости

До конца года Минфин разработает закон о криптовалютах, пообещал на Московском финансовом форуме министр финансов Антон Силуанов. Его слова передает «Интерфакс». Закон будет регулировать их покупку и хождение, а также порядок регистрации заинтересованных покупателей, пояснил министр.

Силуанов подчеркнул, что криптовалюты – это суррогатный и волатильный инструмент, поскольку стоимость валют зависит от мощности подключенных к системе (их добычи. – Прим. «Ведомости») компьютеров. По его словам, закон должен защищать от рисков изменения стоимости криптовалют и позволит совершать сделки на организованном рынке. Физических лиц возможно допускать к организованным торгам, но тогда покупки должны быть регламентированы и идентифицированы, а расчеты в криптовалютах должны находиться под контролем «соответствующих органов», сказал Силуанов. В конце августа замминистра финансов Алексей Моисеев рассказывал, что криптовалюта должна регулироваться как финансовый актив и нужно позволить лишь квалифицированным инвесторам покупать и продавать ее на бирже.

А председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор против использования криптовалют как денежных суррогатов, передает «Интерфакс». Расчет криптовалютами за товары и услуги несет риски для денежного обращения. Она отметила и другие риски: анонимность транзакций и использование криптовалют для финансирования терроризма.

Набиуллина отметила, что период невысокой стоимости криптовалют сменился «золотой лихорадкой». Многие видят в использовании новых технологий возможность легкого обогащения.

Мировой опыт Япония в этом году признала биткоин законным платежным средством и обнародовала правила его использования для бизнеса. Для компаний установлены требования к капиталу, по защите клиентских счетов и отслеживанию криминальной активности. Еще год назад более 90% торгов биткоинами приходилось на Китай, где этот рынок практически не регулировался. Но в начале 2017 г. Народный банк Китая начал наводить на нем порядок: он проверил три крупнейшие биржи биткоинов, запретил анонимные сделки и велел биржам сообщать о подозрительных транзакциях.

Криптовалюта (самая известная из них – биткоин) – это программный код, который не регулируется ни одним банковским надзорным органом в мире и не имеет эмиссионного центра. Создают код, или добывают условный ограниченный ресурс, сами пользователи за счет вычислительной мощности компьютера. Криптовалюту можно добыть самостоятельно или купить на зарубежных торговых площадках.

«На территории России возможен прием только рублей, а денежные суррогаты запрещены», – пересказывал свою беседу с представителями Лефортовской межрайонной прокуратуры основатель фермерского кооператива LavkaLavka Борис Акимов. Поводом для беседы послужило желание фермеров принимать к оплате биткоины.

Биткоин: настоящее и прошлое