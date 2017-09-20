Это рекордный объём размещения одного транша суверенных евробондов с 2010 года

Спрос на евробонды «Россия-2027» и «Россия-2047» превысил $6 млрд М. Стулов / Ведомости

Спрос на дополнительный выпуск еврооблигаций «Россия-2027» и «Россия-2047» превысил $6 млрд, сообщил Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ капитала», который выступил соорганизатором выпуска.

«Были доразмещены 10-летние еврооблигации объемом около $1,5 млрд по цене 101,99% от номинала и доходностью 4% и 30-летние еврооблигации объемом $2,5 млрд и доходностью 5,2%», - сказал Соловьев. Всего в доразмещении приняли участие порядка 135 российских и иностранных инвесторов, интерес проявили азиатские пенсионные и страховые компании, инвесторов из Гонконга, Тайваня, также активно участвовали в сделке хедж-фонды, частные инвесторы, менеджеры фондов.

Финальный объём заявок составил около $6 млрд - это рекордный объём размещения одного транша суверенных евробондов с 2010 г.

Такой объем переподписки свидетельствует о том, что международные инвесторы позитивно оценивают российский риск, считает Соловьев. «Наибольший спрос международных инвесторов вызвал выпуск "Россия-2047". Мы ожидаем, что бумаги "Россия-2047" будут высоколиквидны и уже в следующем году по этому показателю опередят выпуск "Россия-2030", - говорит он.

Об обмене суверенных еврооблигаций «Россия-18» и «Россия-30» на дополнительный выпуск евробондов «Россия-27» и «Россия-47» Минфин объявил 18 сентября. Тогда ведомство сообщило, что номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг не превысит $4 млрд. Таким образом, спрос на эти ценные бумаги превысил их максимальный объем. Минфин отмечал, что цена «Россия-2018» не должна превысить 107,8% от их номинальной стоимости, «Россия-2030» – 117,5%.

Держатели бумаг с погашением в 2018 и 2030 гг. могли направить «ВТБ капиталу» заявку на обмен до 19 сентября.

По данным Минфина, на 1 августа в обращении находятся евробонды «Россия-18» на сумму $3,46 млрд и «Россия-30» на $10,7 млрд. Значительная часть евробондов «Россия-30» ранее принадлежала «Открытие холдингу»: согласно отчетности по МСФО за первые шесть месяцев 2017 г. группе принадлежал 51% всего выпуска.

После объявления Минфина еврооблигации «Россия-30» стали дешеветь: если до 13 сентября они стоили 120% от номинала, то в ходе сегодняшних торгов - 117,6%. Доходность этих бумаг выросла до 2,6%. Эксперты, ранее опрошенные «Ведомостями», отмечали, что держатели избавляются от еврооблигаций, но эти держатели — не «ФК Открытие». Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в прошлый четверг заявляла, что «Россия-2030» на балансе «ФК Открытие» стояли по завышенной цене, что позволяло банку приукрашивать его финансовое состояние.