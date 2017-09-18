Украина вернулась на международный рынок капитала

Спрос на первые за четыре года еврооблигации Украины превысил предложение более чем втрое Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина в понедельник провела размещение еврооблигаций – первых с 2013 г. Тогда, еще при президенте Викторе Януковиче, страна сначала разместила на внешнем рынке 10-летние евробонды на $1,25 млрд с доходностью 7,5%, а в декабре – специальный выпуск на $3 млрд под выкуп Фондом национального благосостояния России. В 2014 г. на Украине сменилась власть, а годом позже новое правительство договорилось с кредиторами о реструктуризации долга на $15 млрд, предполагавшей списание около 20% основного долга и перенос выплат по оставшемуся на более поздние сроки. Россия отказалась участвовать в реструктуризации, а Украина – обслуживать задолженность перед ней.

Реформы нужно продолжать Суверенный рейтинг Украины от агентств Standard & Poor’s и Fitch – B-. Moody’s недавно повысило рейтинг с Caa3 до Caa2, а прогноз – со стабильного на положительный. Одна из основных причин этого решения Moody’s – «проведение структурных реформ, которые, если будут продолжены, улучшат, как ожидается, долговую ситуацию» в стране.

Выпуск бумаг необходим для облечения долгового бремени Украины в 2019 и 2020 гг.: реструктурированные в 2015 г. бонды более чем на $1,6 млрд с погашением в эти годы будут выкуплены по 106% и 106,75% от номинала соответственно и обменены на новые, которые составили часть размещенной в понедельник эмиссии. Страна выпустит 15-летние бумаги на общую сумму $3 млрд с доходностью 7,375%, сказали вечером в понедельник Reuters и Financial Times люди, знакомые с ходом размещения. Источник Reuters оценил объем заявок близко к $10 млрд, FT – в $8,75 млрд. Один из банкиров сказал FT: «Рыночные условия сейчас очень положительные для эмитентов, располагающихся ниже на шкале кредитных рейтингов». Первоначальные оценки в ходе сбора заявок, по данным FT, давали доходность 7,75%.

«Инвесторы вынуждены искать новые пастбища – такова инвестиционная тема этого года», – добавил банкир. Поиски участниками рынка более высокой доходности обеспечили успешное размещение в начале сентября Таджикистаном первых в его истории еврооблигаций – 10-летних бумаг на $500 млн с доходностью 7,125%. Ирак в августе выпустил 5-летние бонды на $1 млрд под 6,75%, а Белоруссия два месяца назад – 5- и 10-летние на $1,4 млрд (последние – под 7,625%).

Министерство финансов Украины в понедельник разместило на Ирландской фондовой бирже сообщение о том, что приняло заявки на выкуп облигаций с погашением в 2019 г. на $1,16 млрд и в 2020 г. – на $415,15 млн. В случае с 2019 г., когда в стране пройдут президентские и парламентские выборы, правительство ориентировалось даже на чуть меньшую сумму, теперь ему останется погасить еврооблигации лишь на $661,3 млн, пишет Reuters. «Для правительства важнейшая задача – снизить долговое бремя в 2019 г., когда будет пик электорального цикла и возможности по привлечению финансирования существенно снизятся», – цитирует агентство Елену Белан, главного экономиста украинского инвестбанка Dragon Capital.

Момент для привлечения средств удачный, доходность обращающихся 10-летних еврооблигаций Украины упала с весны на 2 процентных пункта до 7,45%, указывает Тимоти Эш, аналитик BlueBay Asset Management. Однако в размещении он видит и негативный фактор: слишком быстрый выход Украины на рынок снизит ее потребность в кредитах МВФ. «И по мере приближения выборов 2019 г. у политиков снизится необходимость реализовывать согласованные с МВФ реформы, которые и так буксуют», – опасается Эш.

Россия, которая судится с Украиной за возврат $3 млрд, размещению новых бумаг не мешала. Министр финансов Антон Силуанов заявил 7 сентября в интервью Bloomberg TV, что судебный процесс продолжается и правительство «сможет более активно отстаивать интересы России после его завершения».