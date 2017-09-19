ВЭБ отключают от бюджетной поддержки

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Внешэкономбанк постепенно отключают от бюджетной поддержки Е. Разумный / Ведомости

Для спасения ВЭБа, чуть не утонувшего под грузом активов в 2014 г., правительство решило выделять ему в капитал по 150 млрд руб. в 2016–2019 гг. Хватит и 100 млрд руб., передумало правительство. Сокращение предусмотрено одобренным правительством проектом бюджета на следующие три года. ВЭБ «сможет выполнить все свои обязательства с меньшей поддержкой», уверен министр финансов Антон Силуанов (его слова по «Интерфаксу»).

В 2018–2019 гг. ВЭБу предстоит платить по внешним долгам примерно по 240 млрд руб., поэтому необходимо сохранить размер господдержки, настаивает представитель ВЭБа. Менеджмент рассчитывал на 150 млрд руб., в случае снижения субсидии ВЭБ будет вынужден рефинансировать внешние долги за счет иных рыночных источников или уменьшить поддержку экономики, предупреждает он. Согласно базовому сценарию новой стратегии ВЭБ должен инвестировать в экономику 460 млрд руб. в 2018–2020 гг., по сценарию расширенной поддержки – 850 млрд.

«ВЭБ со 100 млрд руб. выдержит, но с трудом», – переживает человек, близкий к госкорпорации. ВЭБ еще держит осаду и надеется, что решение будет изменено, знает федеральный чиновник. На работу фабрики проектного финансирования, которую с 2018 г. правительство рассчитывает запустить на базе ВЭБа, сокращение господдержки не повлияет, утверждают представитель госкорпорации и чиновник.

Помощь предоставлялась ВЭБу с двойной целью. Во-первых, повысить достаточность капитала. После досоздания резервов под плохие активы она просела, и, хотя ВЭБ не банк, к нормативам привязаны ковенанты по еврооблигациям. Во-вторых, эта же ликвидность должна была частично пойти на погашение обязательств по евробондам. Лишенный из-за санкций возможности рефинансировать внешний долг ВЭБ не смог бы заплатить по ним в феврале 2016 г. В 2017 г. банк получил передышку, пики погашений приходятся на 2018 и 2020 гг. За три года ВЭБ должен выплатить по внешним долгам около $6 млрд, следует из его презентации.

Сейчас ВЭБ фондируется, в основном размещая облигации и привлекая деньги у банков, еще около 20% его обязательств – долг перед ЦБ и правительством. Сейчас в Госдуме рассматривается законопроект, который расширит его возможности привлекать деньги – открывать счета в ВЭБе смогут любые компании, а не только те, проекты которых он ведет, как сейчас. Но это недешевые деньги, объяснял председатель ВЭБа Сергей Горьков. Они не заменят бесплатные бюджетные деньги, подчеркивает сотрудник ВЭБа.

Экономике только пойдет на пользу, если ВЭБ сократит ее поддержку, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова: любые госинвестиции неэффективны. ВЭБ лишь частично участвует своими деньгами в фабрике, возражает чиновник: основная его задача – выступая якорным инвестором, привлечь частных соинвесторов.

Дефолты из-за сокращения помощи ВЭБу не грозят, уверен аналитик Fitch Антон Лопатин: рубль укрепился, что снижает нагрузку по еврооблигациям, а частично внешние долги ВЭБ может рефинансировать внутренними. Не должно быть проблем и с капиталом, продолжает он. По отчетности за 2016 г., у ВЭБа было около 1,1 трлн руб. потенциально проблемных кредитов (обесцененные плюс просроченные, но не обесцененные), резервов же создано на 800 млрд. Если не возникнут новые серьезные проблемы, то планируемой поддержки хватит для полного резервирования, успокаивает Лопатин.