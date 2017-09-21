ВТБ создал прецедент на рынке еврооблигаций

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Санированный «Уралсиб» предпочел расплатиться по списанным долгам Евгений Разумный / Ведомости

Группа ВТБ в июне 2017 г. выиграла в Лондонском арбитраже (LCIA) спор у банка «Уралсиб» по списанным субординированным облигациям, следует из отчетности «Уралсиба», а также из слов источника, близкого к банку.

LCIA удовлетворил иск VTB Austria и FIMBank к структуре банка «Уралсиб», которая выпускала бумаги, и он, как следует из отчетности, решение Лондонского арбитража выполнил. Так, VTB Austria получил более $5,8 млн, FIMBank – более $1,9 млн, соответчик по иску – Royal Bank of Scotland (правопреемник организатора выпуска ABN Amro) – более $230 000 судебных издержек. Пресс-служба ВТБ указала, что требования VTB Bank Austria к «Уралсибу» урегулированы, отказавшись что-либо комментировать, так же поступил представитель «Уралсиба».

В отчетности суть исковых требований не указана. Источник «Ведомостей», близкий к одной из сторон процесса, подтвердил, что речь идет о том, что «дочка» ВТБ оспорила списание одного из выпусков еврооблигаций «Уралсиба».

В 2003 г. банк «Уралсиб» выпустил еврооблигации на $125 млн, однако в связи с большим спросом увеличил объем до $140 млн. Ставка купона составила 8,875% годовых, погашение предполагалось в 2006 г. Организаторами размещения выступили Commerzbank и ABN Amro. Выпуск был дважды реструктурирован, указали «Ведомостям» один из портфельных управляющих и госбанкир, знакомые с его условиями.

Потери от лечения Санация «Уралсиба» должна была обернуться для держателей его субординированных еврооблигаций убытками. Например, условия выпуска с погашением в 2020 г. предусматривали списание бумаг, в случае если АСВ придется утверждать план спасения банка. Именно это произошло 3 ноября 2015 г.: ЦБ объявил о финансовом оздоровлении «Уралсиба» с участием Владимира Когана и АСВ (на это выделено 81 млрд руб.). В декабре 2014 г. были приняты изменения в закон, согласно которым банки на санации могут в одностороннем порядке списать долги по субординированным облигациям или депозитам. Закон обратной силы не имеет, т. е. не распространяется на долги, привлеченные до вступления его в силу. Тем не менее российские суды в споре с держателями этих привлеченных до 2014 г. субординированных инструментов, условия выпуска которых не предусматривали списание, вставали на сторону списавших их банков.

«Решение лондонского суда – интересный прецедент для бондов, выпущенных по старым правилам, и первый случай, когда держатели добились в суде такого решения», – говорит один из собеседников «Ведомостей». Это стало возможным благодаря тому, что держатели действовали в рамках английского права (российские суды в таких спорах, как правило, становились на сторону банков. – «Ведомости»), а также тому, что ранее настояли на сохранении выпуска бумаг в рамках старых правил, не предусматривающих списание, замечает банкир, близкий к одной из сторон процесса.

Выпуск с погашением в 2006 г. был обычным, несубординированным, а значит, списывать его было нельзя, отмечает партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный. Если предположить, что после реструктуризации облигации стали субординированными, а у несогласных держателей остались бумаги на прежних условиях, тогда у ВТБ действительно было право оспорить в суде списание бумаг и потребовать выплат по ним, уверен он.

Двуступенчатая структура выпуска еврооблигаций, когда эмитентом выступает техническая зарубежная компания, позволила ВТБ через трасти обратиться с иском в суд, полагает Тертычный. ВТБ, судя по всему, контролирует большую часть или даже весь выпуск евробондов: это позволило банку дать указание трасти направить иск к «Уралсибу», добавляет он.

После такого прецедента желание отстоять право на выплаты может появиться у держателей евробондов «ФК Открытие», указывает один из портфельных управляющих. По его подсчетам, в обращении остался выпуск еврооблигаций старого образца на $500 млн, однако добиваться выплат в этом случае затруднительно и дорого. При этом представители ЦБ указывали ранее, что, скорее всего, долги «Открытия» будут списаны. Один из держателей этих бумаг рассказал «Ведомостям», что опасается списания, и уже начал консультации с трасти по возможной защите своих интересов, в том числе в Лондонском суде.

АСВ и ЦБ отказались от комментариев.