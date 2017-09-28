У российских банков резко вырос спрос на доллары

У российских банков все меньше способов занять валюту Е. Разумный / Ведомости

Во вторник российские банки заняли рекордный объем долларов через операции валютного свопа с ЦБ — $1,5 млрд, следует из статистики регулятора. На сегодняшнем депозитном аукционе Казначейства банкам также пришлось побороться за валюту — спрос на нее составил $1,8 млрд при лимите в $1 млрд. В аукционе принимали участие три банка, их заявки были удовлетворены, отчиталось Казначейство.

Несколько дней назад был также всплеск активности в валютном репо между банками, свидетельствует несколько участников денежного рынка. «Тогда на рынке валютного репо выросли ставки до 2,5 %, но вчера они упали снова», - говорит руководитель валютно-финансового департамента Citi Денис Коршилов. Скорее всего, спрос на эти операции был у единичных участников, которым понадобилась валюта, предполагает он: «У крупнейших российских банков дефицита ликвидности нет. Из-за отсутствия лимитов не все банки могут привлечь иностранную валюту на межбанковском рынке, поэтому им приходится занимать доллары у ЦБ через свопы».

Локальный дефицит ликвидности действительно сформировался, но он небольшой и перекрывается во многом свопами ЦБ, и банки не держат валютных позиций, они их балансируют, замечает главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников. «Это связано в том числе с завершением дивидендных выплат, сокращением с начала месяца валютного репо с ЦБ на $700 млн, могли иметь место и оттоки средств за границу в связи с событиями вокруг «Открытия», - рассуждает он. Скорее это временная ситуация на рынке, тем более, что в IV кв. у России традиционно хороший текущий счет, что поддержит ликвидность, добавляет Матовников.

«Ситуация связанная с тем, что некоторым банкам не хватает валюты, периодически возникает с той или иной степенью интенсивности, обычно на квартальные даты», - рассказывает директор казначейства банка ТКБ Дамир Шагиев. Иногда есть повышенный спрос на валюту от «дочек» зарубежных банков, которые закрывают финансовый год осенью, замечает он.

У российских банков все меньше способов занять валюту: ЦБ с 11 сентября прекратил аукционы репо в иностранной валюте сроком семь и 28 дней. По словам представителя Центробанка, «часть факторов, оказывавших некоторое негативное влияние на валютную ликвидность в августе, продолжает действовать и сейчас, приводя к локальному спросу на валюту на рынке свопов».На открытии торгов в четверг рубль упал сразу на 30 коп. к доллару и на 22 коп. к евро (до 58,52 и 68,65 руб. соответственно). Правда, потом российская валюта вернула свое: в 16.05 мск доллар стоил уже 58 руб., евро — 68,29 руб.

По словам Коршилова, такое поведение рубля не связано с дефицитом валюты у отдельных банков: «Рубль в последнее время вплотную повторяет динамику валют развивающихся рынков». С открытия торгов произошла их небольшая коррекция после нескольких дней распродаж и укрепления доллара, полагает он. По словам Коршилова, рублю также помогла нефть, которая после некоторого минуса с утра в итоге перешла к росту. «На российском рынке много иностранных участников, поэтому рубль в большой степени зависит от их настроений», - заметил он.