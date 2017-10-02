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Мария Буравцева
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Суд отменил реализацию имущества Андрея Исаева

Дело о банкротстве бывшего владельца Балтийского банка вернется в первую инстанцию

Арбитражный суд Северо-Западного округа отменил решение первой и апелляционной инстанций по делу о банкротстве бывшего совладельца Балтийского банка Андрея Исаева, говорится на сайте суда. Суд отправил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию. На сайте суда опубликована пока только резолютивная часть решения.

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