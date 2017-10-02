Суд отменил реализацию имущества Андрея Исаева
Дело о банкротстве бывшего владельца Балтийского банка вернется в первую инстанцию
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Инициатором банкротства Исаева стало ООО «Мойка 22» (компании принадлежит здание отеля «Кемпински») с долгом в 2,6 млн руб.
Е. Егоров / Ведомости
Арбитражный суд Северо-Западного округа отменил решение первой и апелляционной инстанций по делу о банкротстве бывшего совладельца Балтийского банка Андрея Исаева, говорится на сайте суда. Суд отправил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию. На сайте суда опубликована пока только резолютивная часть решения.
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