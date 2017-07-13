Банки
Статья опубликована в № 4362 от 13.07.2017 под заголовком: Исаев под подозрением

Банкротство бывшего совладельца Балтийского банка Андрея Исаева могло быть преднамеренным

Финансовый управляющий представит доказательства правоохранителям

Финансовый управляющий бывшего совладельца Балтийского банка Андрея Исаева Олег Елисоветский проанализировал финансовое состояние должника и его сделки и сделал вывод о наличии признаков преднамеренного банкротства. Информацию об этом Елисоветский опубликовал на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Возможность установить признаки фиктивного банкротства отсутствует, говорится в его сообщении.

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