Статья опубликована в № 4362 от 13.07.2017 под заголовком: Исаев под подозрением
Банкротство бывшего совладельца Балтийского банка Андрея Исаева могло быть преднамеренным
Финансовый управляющий представит доказательства правоохранителям
- Мария Буравцева
- / Ведомости – Санкт-Петербург
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Здание отеля считалось собственностью Исаева
Евгений Егоров / Ведомости
Финансовый управляющий бывшего совладельца Балтийского банка Андрея Исаева Олег Елисоветский проанализировал финансовое состояние должника и его сделки и сделал вывод о наличии признаков преднамеренного банкротства. Информацию об этом Елисоветский опубликовал на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Возможность установить признаки фиктивного банкротства отсутствует, говорится в его сообщении.
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