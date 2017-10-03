ЦБ рекомендовал НП РТС отказаться от расчетов в криптовалютах

Партнерство только что объявило о запуске криптовалюты D1 Сoin, обеспеченной якутскими алмазами

Банк России потребовал от клирингового центра Московской фондовой биржи (КЦ МФБ, принадлежит НП РТС) отказаться от сделок с криптовалютами А. Гордеев / Ведомости

Банк России потребовал от клирингового центра Московской фондовой биржи (КЦ МФБ, принадлежит НП РТС) отказаться от сделок с криптовалютами, признав неудовлетворительной его систему управления рисками. Это следует из комментария ЦБ, который цитирует ТАСС.

Недавно НП РТС сообщила о запуске обеспеченной бриллиантами криптовалюты на цифровой платформе «Восход», созданной НП РТС и Фондом развития Дальнего Востока. Криптовалюту, названную D1 Coin, рассчитывают запустить в январе 2018 г. D1 Coin на сумму $1 млрд до конца 2018 г. выпускается в сети Ethereum, при этом каждая единица валюты будет обеспечена 1/1000 карата бриллианта компании «Алроса» инвестиционного качества. Договоренность достигнута с сингапурским инвестфондом Diamundi Pte Ltd. - создателем этой криптовалюты.

В начале сентября торговая площадка «Восход» первой в России получила право от Центробанка работать с криптовалютами. Она уже заявила об ICO фермерского кооператива LavkaLavka. «Ведомости» ожидают комментария НП РТС, скажется ли на этих планах запрет клиринга криптовалют КЦ МФБ, который планирует работать с платформой «Восход».

«Система управления рисками КЦ МФБ в настоящее время не предусматривает подходы к управлению правовым риском, связанным с тем, что операции с криптовалютами совершаются вне правового регулирования Российской Федерации и могут нести в себе признаки вовлечения в противоправную деятельность, включая легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма», - говорится в сообщении ЦБ.

ЦБ считает, что КЦ МФБ должен исключить из правил клиринга положения, предусматривающие клиринг обязательств, вытекающих из внебиржевых электронных договоров, и представить на регистрацию в Банк России новую редакцию правил.