«ФК Открытие» списал еще один выпуск субординированных евробондов

С 29 августа этого года «ФК Открытие» находится на санации при участии Фонда консолидации банковского сектора при ЦБ М. Стулов / Ведомости

Банк «ФК Открытие» уведомил инвесторов о списании еще одного выпуска субординированных евробондов - на $200 млн, с погашением в 2023 г. Об этом BKM Finance D.A.C. - эмитент еврооблигаций банка - сообщил на Ирландской фондовой бирже.

Выпуск был размещен в 2013 г., после того как вступили в силу новые правила списания субординированных облигаций. Ранее такие долги списывались только в случае банкротства эмитента. Выпуски субординированных облигаций нового образца регулируются правилами «Базель III» и подлежат списанию в случае наступления определенных триггеров — санации или снижения достаточности капитала банка ниже определенного уровня (если по бумагам не прописаны другие условия).

По базельским правилам, этот долг включен в добавочный капитал первого уровня. Согласно условиям этого выпуска, списание происходит при достижении норматива достаточности базового капитала уровня 5,125% и ниже, а также если в банке ведется процедура предупреждения банкротства.

Ранее «ФК Открытие» объявлял на Ирландской фондовой бирже, что планирует списать субординированные еврооблигации на $300 млн. Также у банка есть субординированный выпуск на $500 млн — он выпущен по старым правилам, но также учитывается в капитале. 26 сентября ЦБ сообщил о наступлении триггера для списания долгов «ФК Открытие» – норматив достаточности базового капитала (Н1.1) банка находился ниже минимально необходимого уровня в 5,125% с 18 сентября по 25 сентября 2017 г. «Наша позиция заключается в том, что все субординированные обязательства должны быть либо списаны, либо конвертированы. По отдельным субординированным кредитам или депозитам, которые были заключены до вступления в силу этого закона, идут судебные разбирательства. Но здесь мы предпочитаем все-таки отстаивать нашу позицию, в дальнейшем суды принимают решение», - сказал тогда зампред ЦБ Василий Поздышев (цитата по «Интерфаксу»).

С 29 августа этого года «ФК Открытие» находится на санации при участии Фонда консолидации банковского сектора при ЦБ. Отрицательный капитал «ФК Открытие» на 1 октября составил минус 188,9 млрд руб., санируемого им «Траста» – 157,9 млрд руб., говорится на «Федресурсе».

За месяц капитал «ФК Открытие» сократился на 347 млрд руб., «Траста» – на 58,5 млрд руб.