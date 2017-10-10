ЦБ готов контролировать ставки денежного рынка

Регулятор начнет делать это если его попросят сами игроки

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Банк России предпочитает мягкое регулирование и мониторинг в этом вопросе Евгений Разумный / Ведомости

ЦБ готов взять на себя функции контроля за тем, как формируются индикаторы денежного рынка.

Сейчас индикативные ставки – MosPrime Rate и RUONIA – рассчитывает и публикует СРО Национальная финансовая ассоциация (НФА). RUONIA – депозитная ставка овернайт межбанковского рынка, которая рассчитывается на основании данных о сделках банков между собой – их список формирует НФА (на 1 сентября в нем был 31 участник). При расчете MosPrime (НФА использует ставки по рублевым кредитам (депозитам) на московском денежном рынке сроком от одного дня до шести месяцев. – «Ведомости») ассоциация пользуется данными, которые предоставляют сами банки – сейчас их восемь: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, РСХБ, Альфа-банк, «Юникредит банк», Райффайзенбанк и ВЭБ.

«Насколько нам нужно законодательно закреплять ответственность Банка России за этот рынок, насколько ЦБ должен отвечать за отсутствие регулирования этих индикаторов – это тема для обсуждения», – заявил во вторник первый зампред ЦБ Сергей Швецов.