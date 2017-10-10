Финансы
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Эмма Терченко
Профучастники

ЦБ готов контролировать ставки денежного рынка

Регулятор начнет делать это если его попросят сами игроки

ЦБ готов взять на себя функции контроля за тем, как формируются индикаторы денежного рынка.

Сейчас индикативные ставки – MosPrime Rate и RUONIA – рассчитывает и публикует СРО Национальная финансовая ассоциация (НФА). RUONIA – депозитная ставка овернайт межбанковского рынка, которая рассчитывается на основании данных о сделках банков между собой – их список формирует НФА (на 1 сентября в нем был 31 участник). При расчете MosPrime (НФА использует ставки по рублевым кредитам (депозитам) на московском денежном рынке сроком от одного дня до шести месяцев. – «Ведомости») ассоциация пользуется данными, которые предоставляют сами банки – сейчас их восемь: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, РСХБ, Альфа-банк, «Юникредит банк», Райффайзенбанк и ВЭБ.

«Насколько нам нужно законодательно закреплять ответственность Банка России за этот рынок, насколько ЦБ должен отвечать за отсутствие регулирования этих индикаторов – это тема для обсуждения», – заявил во вторник первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

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