Кирилл Мясоедов будет развивать розничный бизнес банка «Россия»

До этого он три года возглавлял Северо-Западный филиал Росбанка

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Мясоедов назначен на должность первого заместителя исполнительного директора по розничному бизнесу банка «Россия», сообщила пресс-служба банка Е. Егоров / Ведомости

Кирилл Мясоедов, возглавлявший Северо-Западный филиала Росбанка, перешел в банк «Россия». Об этом «Ведомостям» сообщил источник на банковском рынке Петербурга. Мясоедов назначен на должность первого заместителя исполнительного директора по розничному бизнесу банка «Россия», сообщила пресс-служба банка. Он сосредоточится на вопросах развития розничного бизнеса, в том числе на управлении розничными продажами в синергии с корпоративными клиентами, уточнил представитель банка.